Sakramento "Kings" pārtraukuši garāko zaudējumu sēriju kluba vēsturē; "Pistons" zaudē līgas līderpozīciju
Savu garāko zaudējumu sēriju kluba pastāvēšanas vēsturē pirmdien pārtrauca Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Sakramento "Kings", kas viesos pārspēja Memfisas "Grizzlies" vienību.
"Kings" izbraukumā bija pārāki ar 123:114 (33:25, 30:36, 29:28, 31:25), liekot punktu 16 neveiksmju sērijai. Uzvarētājiem 25 punktus guva Rasels Vestbruks, ar 22 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Prešuss Ačiuva, bet 19 punktus pievienoja Demars Derouzens un Deikvons Plaudens. Mājinieku rindās 21 punktu guva Džeivons Smols, bet 17 punkti Olivjē-Maksensa Prospēra kontā.
Sakramento komanda izcīnīja pirmo panākumu kopš janvāra vidus un pirmo uzvaru izbraukumā kopš decembra sākuma, bet kādu no Rietumu konferences komandām "Kings" bija pieveikusi vēl novembrī.
Ar 13 uzvarām 59 mačos "Kings" joprojām ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, kamēr "Grizzlies" ar bilanci 21-35 konferencē atrodas 11. pozīcijā.
Citā spēlē savu sezonas garāko uzvaru sēriju līdz deviņiem mačiem pagarināja Sanantonio "Spurs", kas viesos ar 114:103 (24:27, 33:28, 26:20, 31:28) pārspēja līgas līdervienību Detroitas "Pistons" basketbolistus. "Pistons" pārtrūka piecu uzvaru virkne. Sanantonio kluba labā 28 punktus guva Devins Vasels, bet Viktors Vembanjama izcēlās ar 21 punktu, 17 atlēkušajām bumbā, un sešiem bloķētiem metieniem. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džeilena Durena 25 punkti un 14 atlēkušās bumbas, bet komandas līderis Keids Kaningems realizēja tikai piecus no 26 metieniem no spēles un maču pabeidza ar 16 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm.
"Spurs" ar bilanci 41-16 ir otrie Rietumu konferencē un trešie līgā, bet "Pistons" ar 42 uzvarām 56 spēlēs saglabā pirmo vietu Austrumu konferencē un visā čempionātā.