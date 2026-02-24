Autovadītājs šokēts par sodu, ko saņēmis par nepareizu "noparkošanos" pie attēlā redzamās ceļa zīmes. CSDD skaidro, ko viņš izdarīja nepareizi
Sociālajos tīklos izcēlušās karstas diskusijas par kādam iedzīvotājam piemēroto naudas sodu par nepareizu noparkošanos pie attēlā redzamās ceļa zīmes. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) Jauns.lv skaidro, ko vīrietis izdarīja nepareizi.
"Pieķerts noziegumā. 30 eiro sods," vietnē "Threads" norāda Jānis, pievienojot ierakstam fotoattēlu, kurā redzama ceļa zīme "Stāvvieta" kopā ar papildplāksni uz kuras attēlota automašīna. No fotoattēla noprotams, ka vīrietim sods uzlikts par to, ka viņš konkrētajā pieturā novietojis auto ar pakaļgalu pret ietvi, kaut gan papildus zīmē norādīta automašīna, kurā automašīna novietota stāvvietā ar priekšgalu pret ietvi.
Raimonds par notikušo paudis neizpratni. "Kāds var pastāstīt, kas tieši mainās, ja auto stāv ar purnu uz ielu, nevis ar pakaļgalu? Kāpēc tādas zīmes liek? Īsti to jēgu nesaprotu un neatceros kāpēc tāda vispār ir," pārdomās dalās vīrietis. Oskars aicinājis Jāni apstrīdēt sodu: "100% tas būtu jāatceļ". Bet Līga norāda, ka viņa nesaprot soda jēgu: "Desmit gadus nevienam nav likti sodi [par šādu pārkāpumu]." Tikmēr Marija norāda, ka "viņai auto vadītāja apliecība ir jau 15 gadus, bet par šādu zīmi viņa nav zinājusi".
Vairāki iedzīvotāji dalījušies pārdomās par to, ko konkrētā ceļa zīme nozīmē. Kaspars paudis, ka šajā stāvvietā nevar auto novietot ar pakaļgalu pret ietvi, jo tādā gadījumā uz ēku pusi plūst izplūdes gāzes. Gundars pauž, ka atmuguriski pie ietves nav atļauts parkoties, jo ja mašīnai ir piekabes āķis tas klupinās gājējus un apgrūtinās pārvietošanos ar bērnu ratiņiem. Bet Heino norādījis, ka "papildzīme ar vieglā auto siluetu neattiecas uz auto novietošanas "purngala" orientāciju". "Papildzīme nenosaka, ka jāstāv ar priekšpusi konkrētā virzienā; neuzliek prasību novietot auto atbilstoši silueta orientācijai; tikai definē transportlīdzekļu kategoriju (vieglie auto), kam stāvvieta paredzēta," uzskata vīrietis.
CSDD: "Auto jānovieto tieši tā, kā norādīts papildplāksnē!"
Kā Jauns.lv skaidro CSDD pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters: "Ja stāvvietu apzīmē ceļa zīme “Stāvvieta” kopā ar papildplāksni, kurā attēlots konkrēts transportlīdzekļa novietošanas veids (piemēram, ar priekšdaļu jeb “purnu” pret ietvi), tas nozīmē, ka transportlīdzeklis attiecīgajā vietā jānovieto tieši tā, kā norādīts papildplāksnē".
"Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem papildplāksnes precizē ceļa zīmes darbību, un tajās norādītais transportlīdzekļa novietošanas veids ir obligāts. Ja transportlīdzeklis tiek novietots citādi (piemēram, ar aizmuguri pret ietvi, ja noteikts novietot ar priekšdaļu), tas uzskatāms par stāvēšanas noteikumu pārkāpumu."
Bet uz jautājumu, kādēļ auto konkrētā pieturā jānovieto tieši šādā veidā, CDD pārstāvis skaidro, ka satiksmes organizētājs, kas parasti ir pašvaldība vai ceļa īpašnieks, šādu risinājumu var noteikt vairāku praktisku apsvērumu dēļ:
- Gājēju drošība un ietves platums – daudziem transportlīdzekļiem aizmugurējā daļa (bagāžnieks, sakabes ierīces, rezerves riteņi u. c.) rada lielāku pārkari. Novietojot auto ar priekšdaļu pret ietvi, aizmugurējā pārkare paliek ielas pusē, tādējādi mazāk sašaurinot gājēju pārvietošanās telpu;
- Izplūdes gāzu virziens – lielākajai daļai transportlīdzekļu izpūtējs atrodas aizmugurē. Ja auto novietots ar aizmuguri pret ietvi, izplūdes gāzes tiek novadītas tieši gājēju zonā vai ēku fasāžu virzienā. Novietojot auto ar priekšdaļu pret ietvi, izplūdes gāzes tiek novadītas brauktuves pusē;
- Satiksmes drošība – konkrēts novietošanas veids var būt saistīts ar redzamības nodrošināšanu, drošāku izbraukšanu no stāvvietas vai satiksmes plūsmas organizāciju attiecīgajā ielas posmā;
- Vienota stāvēšanas kārtība – lai nodrošinātu kārtību, optimālu vietu izmantošanu un prognozējamu transportlīdzekļu izvietojumu.
Par transportlīdzekļa novietošanu neatbilstoši ceļa zīmju prasībām piemērojama administratīvā atbildība saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu. Par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem parasti tiek piemērots naudas sods, kura apmērs atkarīgs no konkrētā pārkāpuma kvalifikācijas un vietas – piemēram, vai radīti traucējumi gājējiem u. tml. Konkrēto soda apmēru un kvalifikāciju nosaka iestāde, kas konstatējusi pārkāpumu, piemēram, pašvaldības policija, izvērtējot faktiskos apstākļus.