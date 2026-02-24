Bērni
Šodien 05:30
Mazie, kas nepārnāca: skaļākās bērnu pazušanas lietas Latvijā
Latvijā ik gadu pazūd simtiem bērnu – daļa atgriežas mājās, bet daļa vairs nekad. Skaļākās krimināllietas atklāj ne tikai nežēlīgus noziegumus, bet arī sāpīgus jautājumus par tuvinieku un sabiedrības atbildību.
Latvijā ik gadu meklēšanā izsludina ap 1400 bezvēsts prombūtnē esošu cilvēku, no kuriem aptuveni 500 ir nepilngadīgie. Daļa kaut kur devušies pusaudžu gadu dumpīgumā un vēlāk atrodas sveiki un veseli, bet daļa pazuduši, un viņu liktenis paliek nezināms. Vai arī policija atklāj šokējošus noziegumus, kurus pastrādājuši ne tikai svešinieki, bet arī paši tuvākie.
* P.S. Vairāku krimināllietu apskatos morālu apsvērumu dēļ nav minēti cietušo uzvārdi.