Mazie, kas nepārnāca: skaļākās bērnu pazušanas lietas Latvijā
foto: Shutterstock
Bērni

Mazie, kas nepārnāca: skaļākās bērnu pazušanas lietas Latvijā

Guna Kārkliņa

"Patiesā Dzīve"

Latvijā ik gadu pazūd simtiem bērnu – daļa atgriežas mājās, bet daļa vairs nekad. Skaļākās krimināllietas atklāj ne tikai nežēlīgus noziegumus, bet arī sāpīgus jautājumus par tuvinieku un sabiedrības atbildību.

Mazie, kas nepārnāca: skaļākās bērnu pazušanas lie...

Latvijā ik gadu meklēšanā izsludina ap 1400 bezvēsts prombūtnē esošu cilvēku, no kuriem aptuveni 500 ir nepilngadīgie. Daļa kaut kur devušies pusaudžu gadu dumpīgumā un vēlāk atrodas sveiki un veseli, bet daļa pazuduši, un viņu liktenis paliek nezināms. Vai arī policija atklāj šokējošus noziegumus, kurus pastrādājuši ne tikai svešinieki, bet arī paši tuvākie.

* P.S. Vairāku krimināllietu apskatos morālu apsvērumu dēļ nav minēti cietušo uzvārdi.

Justīne Reinikova, dobelniece Diāna, Dace no Saldus, Lauras un Annamarijas pazušana Aizkraukles un Kokneses apkaimē, mazais liepājnieks Ivans un Rēzeknē nosalušais Andrejs - atgādinām pēdējo gadu skaļākas bērnu pazušanas lietas Latvijā.

Nākamā lapa: Justīne Reinikova. Kad vainojami savējie

Tēmas

ASVDaugavpilsBezvēsts pazudušieValsts policijaLatvijaSaldusZemessardzeValsts robežsardzeManabalss.lvRīgas apgabaltiesa

Citi šobrīd lasa