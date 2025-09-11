Kļūsti par aleju detektīvu Kurzemē un Ziemeļlietuvā!
Lai saglabātu vienu no Kurzemes ainavas un kultūras vērtībām – alejas, Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. –2027. gadam projekta "Green Guardians" ietvaros uzsācis kampaņu, kurā aicina ikvienu kļūt par Aleju detektīvu.
Ar daudzu cilvēku palīdzību tiek vākti dati par alejām – vietām, kur koks nav tikai koks, bet vesela dzīvotne putniem, kukaiņiem un citām sugām.
Cilvēki ir aicināti aizpildīt vienkāršu digitālo anketu, kur iespējams atzīmēt alejas atrašanās vietu, pievienot fotogrāfijas un īsu aprakstu. Tādējādi tiek apkopota informācija vienuviet un veidots pamats to saglabāšanai nākotnē.
Kāpēc sabiedrības iesaiste ir svarīga?
Latvijā šobrīd kā īpaši aizsargājamas noteiktas vien 63 alejas, tomēr daudzās vēl gaida, lai tās pamanītu un novērtētu. Alejas ir nozīmīga mūsu bioloģiskās daudzveidības daļa un ekoloģiskās infrastruktūras posms – tās kalpo kā sugu pārvietošanās koridori, sniedz vēju aizsardzību un bagātina kultūrainavu.
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Green Guardians” komanda uzsver: “Mēs ticam, ka tieši cilvēki, kas dzīvo šajās vietās, var palīdzēt apzināt vērtības, kuras citādi var palikt neredzētas – gan vietējām pašvaldībām, gan dabas aizsardzības speciālistiem”.
Aizpildītās anketas tiks gaidītas līdz 15. novembrim, un no tām iegūto informāciju izpētīs eksperti. Informācija sniegs detalizētāku priekšstatu par alejām un to stāvokli. Iegūtie dati ļaus uzzināt vairāk par alejās esošo koku aptuveno vecumu un skaitu, ļaus fiksēt koku sugas (dendroloģisko sastāvu), attālumu starp rindām un stādījumiem, kā arī alejas kopējo stāvokli – vai aleja ir vesela, bojāta vai apdraudēta. Tāpat tiks apkopota informācija par aleju aizsardzības statusu, izcelsmi, vēsturisko nozīmi un, cik vien iespējams, arī par īpašnieku vai pārvaldītāju. Šie dati būs nozīmīgs pamats aleju saglabāšanai un apsaimniekošanai nākotnē.
Projektā paredzētas arī izglītojošas aktivitātes skolām, pašvaldībām un sabiedrībai, jo ikviens var kļūt par koku aleju detektīvu un atklāt noslēpumus, ko slēpj senās, vēsturiskās alejas. Projekta laikā notiks darbnīcas un lekcijas par alejām kā daļu no ilgtspējīgas ainavas.
Par projektu “Green Guardians”:
Raksts tapis projekta Nr. LL-00251 “Koku aleju saglabāšana bioloģiskajai daudzveidībai Kurzemē un Ziemeļlietuvā (Green Guardians) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programma 2021.–2027.gadam.
Projekta mērķis ir uzlabot koku aleju aizsardzību, uzturēšanu, atjaunošanu un veikt koku aleju inventarizāciju Kurzemē un Ziemeļlietuvā, kā arī stiprināt vietējo pašvaldību kapacitāti, pilnveidot zināšanas un veicināt sabiedrības izpratni par koku aleju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Par Kurzemes plānošanas reģionu:
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības - 2 valstspilsētas - Liepāja un Ventspils - un 6 novadi - Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.