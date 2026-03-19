Latvijas handbolisti piekāpjas Polijai pasaules čempionāta kvalifikācijas mačā. Atbildes spēlē gaida Everesta cienīgs pārbaudījums
Latvijas vīriešu handbola izlase ceturtdien Jelgavā 2027. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē ar 24:33 (12:17) zaudēja Polijai.
Atbildes spēle 22. martā norisināsies Polijā. Uzvarētāja divu maču summā iekļūs atlases izšķirošajā kārtā, kurā maijā tiksies ar Austrijas handbolistiem.
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar sešiem gūtiem vārtiem bija Leonards Valkovskis, bet piecus vārtus guva Valdis Kalniņš, izdarot attiecīgi 12 un 11 metienus.
Polijas izlasē ar deviņiem vārtiem, metienus izpildot ar 100% precizitāti, izcēlās Mikolajs Čaplinskis, bet piecus no septiņiem metieniem realizēja Pjotrs Jedraščiks un Kamils Sipžaks.
Kandidātu sarakstā iekļauti seši ārzemju klubos spēlējoši handbolisti, kā arī 11 Latvijas komandu Dobeles "Tenax", ASK/MSĢ, "Latgols" un "Vaiņode" pārstāvji.
Šajās izlases spēlēs valstsvienībai nepalīdzēs Dainis Krištopāns, kurš iedzīvojies savainojumā. Tāpat traumas dēļ Latvijas izlasei nepievienojās arī kapteinis Jānis Pāvels Valkovskis, tāpēc kapteiņa pienākumi spēlēs ar Poliju uzticēti Jevgeņijam Rogonovam.
Savainojuma dēļ izlasei nepievienojās arī Islandes otrās līgas kluba "Hordur" spēlētājs Endijs Kušners, kurš neilgi pirms treniņnometnes sākuma guva potītes traumu. Ģimenes un personīgo apstākļu dēļ spēlēs pret Poliju nepiedalīsies arī Emīls Kurzemnieks un Ralfs Geislers.
2027. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā Latvijas handbolisti divreiz izbraukumā pārspēja Luksemburgu (28:20 un 34:33). Savukārt Eiropas čempionāta priekškvalifikācijā Latvija divos mačos pieveica Lielbritāniju (35:27 un 40:25).
Pasaules čempionātā nākamā gada janvārī sacentīsies 32 valstu izlases, tai skaitā 14 Eiropas valstsvienības. Pasaules čempionātam automātiski jau ir kvalificējusies turnīra rīkotāja Vācija un pašreizējā pasaules čempione Dānija.
Latvijas vīriešu handbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Uvis Mikāls ("Vaiņode");
laukuma spēlētāji - Kristers Suharevs, Ņikita Pančenko, Mārtiņš Misulis (visi - Dobeles "Tenax"), Emīls Vilsons, Ralfs Sproģis, Justs Vidzis, Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (visi - ASK/MSĢ), Endijs Šnepsts ("Robe Zubri", Čehija), Einārs Borisovs ("Latgols"), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija), Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Steffisburg", Šveice).