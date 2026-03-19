Laikraksts: Dānija bija sagatavojusi radikālus pasākumus, ja ASV iebruktu Grenlandē
Dānija pavisam nopietni bija sagatavojusi pretpasākumus, ja ASV prezidents Donalds Tramps būtu devis pavēli ASV armijai iebrukt Grenlandē, lai anektētu šo Dānijas autonomo teritoriju Arktikā, atsaucoties uz vairākiem augstu stāvošiem avotiem, vēsta Dānijas sabiedriskā raidorganizācija DR.
Dānija slepeni bija sagatavojusi savu lidlauku skrejceļus uzspridzināšanu ASV invāzijas gadījumā. Janvārī Dānijas armija esot nogādājusi Grenlandē sprāgstvielas, ko varētu izmantot skrejceļu iznīcināšanai Nūkā un Kanerlusuakā, lai sliktākā scenārija gadījumā neļautu nosēsties ASV kara lidmašīnām.
"Mēs saskārāmies ar vissmagāko ārpolitisko situāciju kopš Otrā pasaules kara," komentējot šīs ziņas, Eiropas Savienības (ES) samita kuluāros izteikusies Dānijas premjerministre Mete Frederiksena. "Vienīgais iemesls, kāpēc šodien esam labākā situācijā, ir fakts, ka mums ir tuvi, stipri un uzticami Eiropas sabiedrotie."
Šis notikums liecina par to, cik nopietni Dānija un tās Eiropas sabiedrotie, šķiet, apsvēruši un gatavojušies iespējamai militārai konfrontācijai ar ASV, norāda tīmekļa izdevums "Euractiv".