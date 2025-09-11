“Mums jābūt gataviem, ka droni var lidot!” Drošības nolūkos Latvija slēdz gaisa telpu pierobežā
Nacionālie bruņotie spēki šodien paziņojuši, ka pierobežā slēdz gaisa telpu – tā šorīt TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pavēstīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Airbaltic lidmašīnas turpinās lidot, bet lidotājiem entuziastiem gaisa telpa uz laiku būs slēgta.
“Polijas notikums satricinājis arī mūs, vakar Nacionālās drošības padomes sēdē apspriedāmies, kas mums būtu jādara, un šodien Nacionālie Bruņotie spēki paziņoja, ka slēdz gaisa telpu. Bet tas ir pierobežā, tā ka Airbaltic lidmašīnas lidos, nav jāsatraucas,” saka premjere un piebilst, ka lidotājiem entuziastiem pierobežas zonā, gan vajadzētu pagaidīt vismaz līdz brīdim, kamēr beidzas “Namejs” mācības. “Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu valsts drošību,” tā Siliņa.
Evika Siliņa vakar arī sazinājusies ar Polijas premjerministru. “Viņi ir lūguši NATO 4. panta konsultācijas, tika sasaukti kopā NATO vēstnieki, arī mūsu vēstnieks piedalījās, mēs arī aktīvi reaģēsim uz pieprasījumiem, ko Polija izteiks un rīt, iespējams, tiksimies Polijā. Patlaban vēl skaņojam laiku,” stāsta premjere un, turpinot par aktuālajiem notikumiem, uzsver, ka Latvija ir mācījusies no pagājušā gada incidenta ar drona ielidošanu Latgalē.
“Mums ir pastiprināta gaisa aizsardzība pierobežā, mums ir izvietotas mobilās gaisa aizsardzības vienības, ir īpaši radari pierobežā. Protams, pilnībā mēs nevaram nosegt gaisa telpu, tas nav iespējams, bet mēs arī budžetā esam paredzējuši papildus sensoru iegādi, lai būtu gudrāki un spējīgāki reaģēt un dažādiem izaicinājumiem. Realitāte ir tāda, ka Krievija karo ar Ukrainu, un mums jābūt gataviem, ka droni var lidot.”
Pēc Krievijas lidrobotu ielaušanās Polijas gaisa telpā Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdevis NBS izvērtēt Latvijas gaisa telpas zonu slēgšanu austrumu pierobežā. Savukārt Ministru kabinets kopā ar atbildīgajiem dienestiem izvērtēs Latvijas austrumu robežas šķērsošanas ierobežojumus, trešdien vienojusies Nacionālā drošības padome.
Naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.