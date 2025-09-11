Latvija varētu uz laiku slēgt gaisa telpu austrumu pierobežā
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) piedāvās uz vairākām dienām slēgt Latvijas gaisa telpu austrumu pierobežā, ceturtdien intervijā LTV "Rīta panorāma" sacīja NBS komandieris Kaspars Pudāns.
NBS piedāvāšot daļēji slēgt Latvijas gaisa telpu uz ilgāku laiku nekā citkārt, pieļaujot, ka līdzīgas Krievijas provokācijas kā pret Poliju tuvākajā laikā var turpināties.
Pudāns atzīmēja, ka kopumā NBS arī līdz šim bijusi laba sadarbība ar civilo aviāciju un gaisa telpas slēgšana apdraudējuma gadījumā prasot vien dažas minūtes. Taujāts par iespējām arī Lielvārdes lidlaukā izvietot sabiedroto iznīcinātājus, Pudāns atzina, ka Latvija par šo jautājumu regulāri runā ar partneriem un dažādas valstis ir uzrunātas, ja ne par patstāvīgu, tad par rotējošu klātbūtni mūsu lidlaukā ar saviem iznīcinātājiem.
NBS komandieris pieļāva, ka šīs nedēļas notikumi Polijā var palīdzēt pārliecināt sabiedrotos spert šādu soli.
Kā ziņots, NBS ir solījuši šodien prezentēt izvērtējumu par Latvijas gaisa telpas zonu slēgšanas nepieciešamību austrumu pierobežā. Pudāns skaidroja, ka gaisa telpas slēgšana novirzītu civilos gaisa kuģus prom, dodot iespējas daudz ātrāk pieņemt lēmumus.
Attiecībā uz izskanējušajiem aicinājumiem slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju saistībā ar Krievijas militārajām mācībām "Zapad" Pudāns norādīja, ka Latvija jau pērn slēgusi savus robežpunktus un tos stiprinājusi, bet trīs atvērtie esot sagatavoti aizvēršanai pāris stundu laikā, ja tāds lēmums tiks pieņemts.
Viņš arī norādīja, ka pie Latvijas robežām mācības "Zapad" neesot novērotas, taču Polijā, kura nolēmusi slēgt savas robežas ar Krieviju, esot divi poligoni robežas tuvumā, kas var būt augsne iespējamām provokācijām. "Sauszemē negaidītu provokāciju iespējamība ir daudz zemāka, gaisa telpa - tas ir savādāk, tur ir cita dinamika, ātrumi, tāpēc tur tam būtu zināma lietderība," sacīja Pudāns.
Pēc Krievijas lidrobotu ielaušanās Polijas gaisa telpā Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdevis NBS izvērtēt Latvijas gaisa telpas zonu slēgšanu austrumu pierobežā. Savukārt Ministru kabinets kopā ar atbildīgajiem dienestiem izvērtēs Latvijas austrumu robežas šķērsošanas ierobežojumus, trešdien vienojusies Nacionālā drošības padome.
Naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.