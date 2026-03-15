Antonelli uzvar Ķīnas “Grand Prix” un kļūst par otro jaunāko F-1 uzvarētāju
"Mercedes" komandas pilots Kimi Antonelli svētdien ieņēma pirmo vietu Pirmās formulas (F-1) Ķīnas "Grand Prix" sacīkstē, kļūstot par otro visu laiku jaunāko uzvarētāju F-1 vēsturē.
Antonelli, kurš sestdien bija ātrākais kvalifikācijā un kļuva par visu laiku jaunāko "pole-position" īpašnieku, tika pie pirmās uzvaras karjerā. Visu laiku jaunākais "Grand Prix" uzvarētājs ir Makss Verstapens, kurš 2016. gadā izcīnīja pirmo vietu 18 gadu vecumā.
Otro vietu ieņēma otrs "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, abiem "Mercedes" pilotiem ieņemot pirmās divas vietas otrajā sacīkstē pēc kārtas. Rasels atpalika no Antonelli 5,515 sekundes.
Trešo un ceturto vietu izcīnīja "Ferrari" piloti Luiss Hamiltons un Šarls Leklērs, piektais bija Olivers Bērmans ("Haas"), sesto vietu ieņēma Pjērs Gaslī ("Alpine"), Liams Losons (RB) finišēja septītais, astotajā vietā viņam sekoja Izaks Hadžars ("Red Bull"), kamēr devītajā un desmitajā pozīcijā ierindojās attiecīgi Karloss Sainss ("Williams") un Franko Kolapinto ("Alpine").
Jau pirms starta izstājās abi "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri. Norisa mašīna pat neizbrauca no garāžas elektrības problēmu dēļ, bet Piastri jau gatavojās startam, taču to pašu problēmu dēļ tika atsaukts atpakaļ uz garāžu.
Kopvērtējumā Raselam ir 51 punkts, Antonelli iekrājis 47 punktus, bet Leklēram un Hamiltonam ir attiecīgi 34 un 33 punkti.
Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī. Visticamāk, ka tiks aizvadīti 22 posmi, jo sacīkstes Bahreinā un Saūda Arābijā plānots atcelt, neaizstājot ar citiem posmiem.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".