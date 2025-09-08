Ministre Baiba Braže medijiem nekomentē Saeimā apspriestās neskaidrības savā biogrāfijā
4. septembrī Saeimas frakcijas "Apvienotais saraksts" deputāti bija iesnieguši pieprasījumu Saeimas Prezidijam, lai noskaidrotu dažas nianses ārlietu ministres Baibas Bražes biogrāfijā, kas atspoguļotas viņas CV, kad pērn deputāti lēma par viņas kandidatūru ārlietu ministres amatam. Deputāti bija pievērsuši uzmanību, ka vēlāk publicētā informācija atšķiras no iepriekš deputātu rīcībā esošās, ko “Apvienotā saraksta” (AS) deputāts Edvards Smiltēns nodēvēja par pārsteidzošu “reverso metamorfozi no tauriņa uz kāpuru”. Portāls Jauns.lv vērsās pie ārlietu ministres Baibas Bražes, kā arī Ministru prezidentes Evikas Siliņas ar lūgumu to komentēt.
Diemžēl augsto amatpersonu komentārs saistībā ar Saeimas sēdē izskanējušajiem jautājumiem par Baibas Bražes profesionālajām gaitām netika saņemts.
Baiba Braže tika apstiprināja ārlietu ministres amatā 2024. gada 19. aprīlī. Viņas kandidatūru atbalstīja visi koalīcijā esošie politiskie spēki, kā arī daļa opozīcijas — “Apvienotais saraksts” un “Latvija pirmajā vietā”. Par Braži ministres amatā nobalsoja 66 deputāti. Savukārt opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāti balsojumā nepiedalījās, bet “Stabilitātei!” balsoja pret.
Jauns.lv jau vēstīja, ka, uzstājoties Saeimas tribīnē, Smiltēns norādīja, ka AS deputāti augustā pievērsuši uzmanību “dīvainām metamorfozēm”. “Dabā ir tāds piemērs, kad kāpurs pārvēršas par skaistu tauriņu šajā pārmaiņu procesā, bet šeit ir reversā metamorfoze, proti, tauriņš ir pārvērties atpakaļ kāpurā,” viņš sacīja. “Dīvainība ir tāda: kas mēs apstiprinājām 19. aprīlī pagājušajā gadā devām uzticību mūsu ārlietu ministrei, arī mūsu “Apvienotais saraksts” balsoja “par”, tad mēs visi saņēmām mums adresētu dzīvesgājumu, proti, CV, kur bija ļoti smalki atšifrēta arī Bražes kundzes vēsture,” viņš paziņoja. “Skaists tauriņš! Bet te pēkšņi Ārlietu ministrijas mājaslapā Baibas Bražes CV sāk piedzīvot ļoti klusas, bet ļoti redzamas metamorfozes.”
Saistībā ar informācijas izmaiņām Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija” deputāti vēlas no Bražes saņemt atbildes uz vairākiem jautājumiem saistībā ar viņas biogrāfiju.
Piemēram, deputātus interesē kādu amatu Braže ieņēma un kādus pienākumus veica Latvijas Jaunatnes organizāciju savienībā (LJPS), kas ir Latvijas Leņina Komunistiskās jaunatnes savienības (LLKJS) tieša mantiniece, un kāpēc Saeimai iesniegtajā CV nebija norādīts šis darba devējs, šāda informācija tika slēpta un šis darba devējs tikai nesen parādījās Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajā ministres biogrāfijā. Deputātus arī interesē arī Bražes atalgojums šajā darbā, vai viņa zināja LJPS darbības finansēšana avotus, kā arī cita informācija.
Deputāti interesējas, vai tiešām Braže 1991. gada 20. decembrī sāka darbu LJPS Centrālajā komitejā starptautiskās sadarbības jautājumu koordinatora amatā, kādi bijuši viņas pienākumi, atalgojums, tiešie vadītāji, informētība par organizācijas finansējuma avotu un cita informācija, tostarp, kurā gadā viņa izstājās no LJPS.
Vēl deputātus interesēja norāde Bražes CV, ka 1989.-90.g. viņa strādājusi par stažieri Latvijas muitā, taču Latvijas Republikas Muitas departaments dibināts 1990. gada 3. jūlijā, tādējādi radies jautājums, kādā organizācijā viņa strādājusi, kādi bijuši viņas pienākumi.
Visbeidzot, deputātus interesē, kā Braže nonāca Ārlietu ministrijā.