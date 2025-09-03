Āfrikas cūku mēra dēļ "Baltic Pork" novietnē būs jāiznīcina 23 tūkstoši dzīvnieku. PVD vēsta, ka to nokaušana varētu prasīt mēnesi
Cūku iznīcināšana Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā SIA "Baltic Pork" novietnē Ogres novada Lauberes pagastā prasīs aptuveni mēnesi, skaidro Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.
Viņš akcentēja, ka cūku iznīcināšanas temps būs atkarīgs no dzīvnieku blakusproduktu utilizācijas uzņēmuma SIA "Grow Energy" kapacitātes. Balodis medijiem arī norādīja, ka cūku skaita izvērtēšana ir noslēgusies - kopumā "Baltic Pork" novietnē bija 23 172 cūkas, kuras, lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, tiks likvidētas.
Slimības izplatības iemesli vēl nav noskaidroti, bet novietnē turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.
PVD ģenerāldirektors uzsvēra, ka, pabeidzot dzīvnieku iznīcināšanas darbus, cūku novietnē notiks dezinfekcijas darbi, un uzņēmums darbu varētu atsākt pēc trim mēnešiem, kad tiks atceltas ap novietni noteiktās karantīnas zonas.
Tāpat viņš minēja, ka ap inficēto novietni noteiktajās karantīnas uzraudzības un aizsardzības zonās atrodas 13 mazas piemājas saimniecības ar mājas cūkām.
Balodis arī vēlreiz aicināja cūku audzētājus biodrošību uztvert nopietni un analizēt katru rīcību, kas varētu apdraudēt novietnes drošību, piebilstot, ka vasarā, lauku darbu periodā, vīrusa izplatība un riski ir ļoti augsti.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā līdz septembrim reģistrēti kopumā astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Pēdējais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē konstatēts Ogres novada Lauberes pagastā "Baltic Pork" cūku novietnē.
Savukārt mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks. PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.