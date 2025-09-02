Konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteikušies četri kandidāti, tostarp Stukāns
Konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteikušies vismaz četri kandidāti, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes vadītājs Aigars Strupišs.
Viņš uzsvēra, ka pieteikšanās noritēja līdz pirmdienas pusnaktij, un jaunāko informāciju viņš nav skatījies, tomēr līdz pirmdienas vakaram bija saņemti četri pieteikumi.
Strupišs prognozēja, ka mēneša vai divu laikā vajadzētu tapt skaidram konkursa rezultātam.
"Četri kandidāti - tas ir pietiekami cienījami un nopietni. Visi ir pieredzējuši," viņš teica, atklājot, ka līdzšinējais ģenerālprokurors Juris Stukāns konkursam ir pieteicies atkārtoti.
Tieslietu padome jūlija vidū izsludināja atkārtotu konkursu uz ģenerālprokurora amatu. Pirmdien bija pēdējā diena, kad potenciālie pretendenti varēja pieteikties konkursā.
Tikai Strupišs bija publiski atklājis, ka plāno pieteikties konkursā atkārtoti. Jūnija vidū Satversmes tiesas (ST) tiesnesis, bijušais prokurors Juris Juriss atzina, ka izvērtēs iespēju pieteikties konkursā uz ģenerālprokurora amatu. Jūnijā arī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters atzina, ka apsver dalību konkursā.
Stukānam 11.jūlijā noslēdzās pilnvaru termiņš, bet pirmajā konkursā šī gada pavasarī jaunu ģenerālprokuroru izraudzīties neizdevās.
Uz ģenerālprokurora amatu pretendēja Stukāns, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokurors Uvis Kozlovskis un Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko.
Pirmajā konkursā neviens no trim kandidātiem neguva Tieslietu padomes atbalstu un netika virzīts apstiprināšanai Saeimā. Viņiem gan nebija liegts piedalīties konkursā atkārtoti.
Strupišs tolaik stāstīja, ka gandrīz visi padomes locekļi atzinuši, ka Stukāna koncepcija par prokuratūras darbu bijusi profesionāli daudz spēcīgāka nekā pārējo divu kandidātu koncepcijas, kas bijušas ļoti vispārīgas un nekonkrētas, tomēr balsu vairākumu viņam nav izdevies savākt, jo "nākuši klāt vēl citi aspekti, kāpēc viņš [Stukāns] neieguva vajadzīgo balsu skaitu".
Kādreizējo Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu Saeima vienbalsīgi apstiprināja ģenerālprokurora amatā 2020.gada 18.jūnijā.
Saskaņā ar Prokuratūras likumu ģenerālprokuroru amatā uz pieciem gadiem ieceļ Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Viena un tā pati persona šo amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Līdz jauna ģenerālprokurora izraudzīšanās brīdim ģenerālprokurora amata pienākumus pilda virsprokurors Arvīds Kalniņš.