Palestīna patlaban neatbilst nevienam no četriem valstiskuma kritērijiem, norāda Kols
Palestīna patlaban neatbilst nevienam no četriem valstiskuma kritērijiem - tai nav definētas robežas, pastāvīgas iedzīvotāju populācijas, funkcionējošas valdības un spējas uzturēt ārējās attiecības, norāda Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Rihards Kols (NA).
Kā informēja politiķa birojā, eiroparlamentārietis atzīmē, ka septembrī vadošās Lielbritānija un Francija kopā ar Austrāliju un Kanādu gatavojas atzīt Palestīnas valsti ANO. Viņaprāt, tas tiek darīts ar mērķi sodīt Izraēlu par tās militāro kampaņu Gazas joslā.
Kols akcentē, ka šāda rīcība izkropļo valstiskuma atzīšanas jēdzienu. EP deputāts uzsver, ka šī procesa politizēšana kara apstākļos rada bīstamu precedentu: tas pārvērš starptautiskās tiesības par īslaicīga spiediena instrumentu, atalgojot tos, kas "noraida mieru, un sodot tos, kas cenšas nodrošināt drošību".
Analizējot valstiskuma pamatkritērijus, eiroparlamentārietis klāsta, ka Palestīnas teritoriālās robežas joprojām nav noteiktas, bet Gazas josla un Rietumkrasts ir ģeogrāfiski un politiski nošķirti. Tāpat nav vienotas valdības: "Hamas" pārvalda Gazas joslu kā teroristisku anklāvu, kamēr Palestīnas pašpārvalde pārvalda Rietumkrastu - bez vēlēšanām vai reformām kopš 2006. gada.
"Abām struktūrām trūkst kontroles pār to teritoriju, tās nespēj garantēt drošību un bieži darbojas savstarpējā pretrunā. Vēl vairāk - nav pierādījumu, ka kāda no pusēm īstenotu valstiskuma pamatprincipu: leģitīmās vardarbības monopolu," norāda EP deputāts.
Viņa ieskatā atzīt Palestīnas valsti šādos apstākļos nozīmē legalizēt disfunkciju, ko uztur ārējā palīdzība, ko paralizē iekšējie konflikti un ar ko manipulē ārvalstis, īpaši Irāna. Kols vērš uzmanību, ka palestīnieši ir vairākkārt saņēmuši piedāvājumus nostiprināt savu valstiskumu, taču katru reizi tas nav noticis. Viņš to skaidro ar to, ka palestīniešu līderiem konflikta saglabāšana ir izdevīgāka par valstiskumu.
ASV atteiks vīzas Palestīniešu pašpārvaldes locekļiem, lai piedalītos ANO Ģenerālajā asamblejā, kurā vairākas valstis gatavojas atzīt Palestīnas valsti.
Valsts departamenta paziņojumā norādīts, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio pirms gaidāmās ANO Ģenerālās asamblejas nepiešķir un atceļ vīzas Palestīnas atbrīvošanas organizācijas (PAO) un Palestīniešu pašpārvaldes (PA) locekļiem.
Palestīniešu pašpārvalde pārvalda daļu Rietumkrasta, savukārt PLO ir starptautiski atzīta par oficiālu palestīniešu tautas pārstāvi. Gazas joslā valdošais teroristu grupējums "Hamas" nav ne PLO, ne Palestīniešu pašpārvaldes sastāvā.