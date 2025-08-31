Rīgas domes deputātiem Jūlijai un Vjačeslavam Stepaņenko ir vērienīgas parādsaistības, liecina viņu deklarācijas
Rīgas domes deputātu no frakcijas "Suverēnā vara, Apvienība Jaunlatvieši" Jūlijas un Vjačeslava Stepaņenko, kuri ir vīrs un sieva, kopējās parādsaistības ir 410 000 eiro, liecina viņu amatpersonas deklarācijas, kuras iesniegtas, stājoties amatā. Tostarp Vjačeslavs Stepaņenko savā deklarācijā uzrādījis 250 000 eiro lielas parādsaistības, bet Jūlija Stepaņenko - 160 000 eiro lielas parādsaistības.
Jūlija Stepaņenko deklarējusi septiņus kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus Rīgā, kas norādīti kā "pārējie", bet Vjačeslavs Stepaņenko uzrādījis piecus šādus "pārējos" nekustamos īpašumus Rīgā, kam viņš ir līdzīpašnieks. Tā kā deklarācijās netiek prasīts uzrādīt ar ko kopā īpašums pieder, tad nav zināms, vai un cik kopīgu īpašumu ir Stepaņenko pārim.
Vienlaikus gan Jūlija Stepaņenko, gan Vjačeslavs Stepaņenko katrs savā deklarācijā ir uzrādījis septiņus kopīpašumā esošus zemes gabalus Rīgā. Vjačeslavs deklarējis arī vienu kopīpašumā esošu dzīvokli Rīgā. Viņam pieder vēl trīs dzīvokļi Rīgā, kā arī nekustamie īpašumi Līdumnieku pagastā, Babītes pagastā un Jūrmalā.
Savukārt Jūlija Stepaņenko deklarācijā uzrādījusi divus sev piederošus dzīvokļus, kā arī vēl divus nekustamos īpašumus un būvi Rīgā. Tāpat viņai pieder nekustamais īpašums Mārupē.
Jūlija Stepaņenko savā deklarācijā ir uzrādījusi divas sev piederošas automašīnas - 2007.izlaides gada "BMW 335" un 2010.izlaides gada "VW Routan". Viņas valdījumā ir arī 2015.izlaides gada "Volvo XC70". Vjačeslava Stepaņenko valdījumā ir tikai 2007.izlaides gada "BMW 335".
Jūlija Stepaņenko bezskaidrā naudā uzkrājusi 447 eiro, bet skaidras naudas uzkrājumu viņai nav. Tādi, savukārt, ir Vjačeslavam Stepaņenko, kurš deklarācijā uzrādījis sev skaidrā naudā noglabātus 72 000 eiro.
Abiem deputātiem ir privātie pensiju fondi.
Vjačeslavam Stepaņenko pieder 2800 eiro vērtas kapitāldaļas SIA "Medialink LV", 2800 eiro vērtas kapitāldaļas SIA "CDN Baltic", kā arī 3000 eiro vērtas kapitāldaļas SIA "ZAB Absolvo". Savukārt Jūlija Stepaņenko ir īpašniece 2846 eiro vērtām kapitāldaļām SIA "Wave Media".
Deklarācijas iesniegšanas brīdī Jūlija Stepaņenko bija izsniegusi četrus aizdevumus kopumā 77 000 eiro apmērā, savukārt Vjačeslavs Stepaņenko bija izsniedzis divus aizdevumus kopumā 12 000 eiro apmērā.
Sākot darbu Rīgas domē, Jūlija Stepaņenko bija arī valdes locekle "Wave Media", "ZAB Absolvo", partijā "Suverēnā vara" un biedrībā "Tīģeris un pūķis". Savukārt Vjačeslavs Stepaņenko bija prokūrists "ZAB Absolvo", SIA ""Pirmais Baltijas Kanāls", SIA ""Izdevniecības nams "Print Media"", SIA "Ren TV Baltic", SIA "Pirmais Baltijas muzikālais kanāls", SIA "Baltijas mediju reklāma", "Wave Media" un "ZAB Absolvo". Tāpat viņš bija valdes loceklis partijā "Suverēnā vara" un SIA "CDN Baltic", kā arī amatpersona biedrībā "Vienoti Eiropai" un persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu "Nord Print OŪ" filiālē Latvijā.