VSAA sola Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensionāriem pensijas izmaksāt līdz 10. septembrim
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no Krievijas Pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda ir saņēmusi aktualizētos pensiju saņēmēju sarakstus Krievijas pensiju izmaksai 9400 Latvijā dzīvojošām personām, un atbilstoši šiem sarakstiem pensijas tiks izmaksātas līdz 10.septembrim, informēja VSAA preses sekretāre Iveta Daine.
Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošie Krievijas pensionāri saņems par visiem deviņiem 2025.gada mēnešiem vienā maksājumā.
Krievijas pensijām piemērots Krievijas Centrālās bankas noteiktais valūtas kurss 22.augustā, un tas ir 93,50490 rubļi par vienu eiro. Kopējā summa Krievijas pensiju izmaksai ir 12 995 587 eiro, norāda VSAA.
Kā vēstīts, Krievija ieskaitījusi Latvijas valsts kasē 12 995 587 eiro izmaksāšanai pensijās un pabalstos Krievijas pilsoņiem-pensionāriem par 2025.gada trīs ceturkšņiem, pavēstīja ārlietu ministre Baiba Braže (JV). Viņa skaidroja, ka tas noticis pēc pamatīga diplomātiska darba un spiediena uz Krieviju, ko Latvijas iestādes īstenoja, cieši savā starpā sadarbojoties.
VSAA izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.
Kā pastiprināja Finanšu ministrijā, nauda Valsts kasē saņemta pirmdien pēcpusdienā.
Jau ziņots, ka Krievija pensiju izmaksu saviem Latvijā esošajiem pensionāriem pilnā apjomā kavēja. Labklājības ministrija (LM), Ārlietu ministrija un VSAA bijusi saziņā ar Krieviju kopš 2025.gada 14.marta, tai skaitā ĀM pieprasījusi oficiālu skaidrojumu par maksājumu kavējuma iemesliem.
Krievijas puse apgalvojusi, ka naudas pārskaitījumu kavējot sankcijas, bet LM iepriekš uzsvēra, ka naudas pārskaitījuma saņemšanai Latvijas pusē nekādu praktisku šķēršļu nav, un sociālie maksājumi sankcijām netiek pakļauti.
Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī ar VSAA starpniecību Krievijas pensijas tika izmaksātas 9700 personām aptuveni 3,5 miljonu eiro apmērā, informēja VSAA.
Sociālo palīdzību Krievijas pensionāriem, kas nav saņēmuši pensiju, ir sniegušas pašvaldības. Piemēram, Rīgā varētu būt izlietoti ap 30 000 eiro mēnesī, liecina aprēķini pēc Rīgas domes sniegtās informācijas.
Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, vienam pensionāram vidēji pabalstos izmaksāti 250 eiro. Minētajiem pensionāriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalsts, dažiem arī pabalsts veselības aprūpei.
VSAA izmaksā KF pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra.