Laikā, kad lauksaimnieki cīnās par izdzīvošanu, Rīgas dome ierobežo kravas transporta kustību
Latvijas lauksaimniecība piedzīvo vienu no smagākajām krīzēm pēdējo gadu laikā. Applūduši lauki un kavēta ražas novākšana, kas valstī izsludināta ārkārtas situācija. Tikmēr Rīgas dome atteikusi "Zemnieku Saeimas" lūgumam atļaut smagajam lauksaimniecības transportam pārvietoties pa galvaspilsētu visu diennakti, lai nogādātu graudu un rapšu kravas uz Rīgas ostu, vēsta 360TV Ziņas.
"Zemnieku Saeima" pauž sašutumu par to, ka laikā, kad lauksaimnieki cīnās par izdzīvošanu, Rīgas dome liedz atļauju smagajam transportam pārvietoties caur galvaspilsētu agrās rīta stundās, pēcpusdienā un vakaros.
"Nevajag likt sprunguļus, kas bremzē lauksaimniecības nozares attīstību," saka Mārtiņš Trons, “Zemnieku Saeimas” valdes loceklis. Viņš atzīmē, ka valdība ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, bet Rīgas dome, iespējams, to nav pamanījusi.
Lauksaimniekiem šajā laikā katra minūte ir kritiska. Kravu nogādāšana uz ostu bez kavēšanās un papildu izmaksām ir vitāli svarīga. Kravas auto ierobežojošā zīme to liedz, un dome neatbalstīja ierosinājumu par izņēmumiem transportam, kas ved kravas uz ostu no 1. augusta līdz 1. novembrim.
Rīgas domes pārstāve Lelde Rudzika taisnojas, ka lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka pilsētā notiek daudz būvdarbu – gan segumu atjaunošana, gan lielāku infrastruktūras izbūve. "Lai satiksmes intensitāti neapgrūtinātu vēl vairāk un arī izvērtējot, ka tuvojas skolas gada sākums un satiksmes plūsma pilsētā pieaugs, tika pieņemts lēmums nosūtīt atteikumu," viņa skaidro.
Lauksaimnieki uzsver, ka būvniecība Rīgā notiek katru gadu, un tas nedrīkst būt arguments, kas liedz pārvietošanos.
"Zemnieku Saeima" uzskata, ka pašreizējā pieeja, ka visas fūres dežurē pie Rīgas un 10:01 brauc iekšā, ir nepareiza. Labāk būtu, ja kravas mašīnu plūsma būtu vienmērīgāka. Turklāt Rīgas pierobežā nav atbilstošas infrastruktūras, kur šiem transportlīdzekļiem gaidīt.
Lauksaimnieki brīdina, ka, ja Rīgas dome nepiekāpsies, ražas tiks vestas uz citām ostām.
Tomēr ir cerības uz kompromisu. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Sprindžuks nākamnedēļ plāno sasaukt sapulci ar nozares speciālistiem un Rīgas brīvostas pārvaldnieku Ansi Zeltiņu, lai meklētu risinājumus. Pašvaldība apzinās situācijas nopietnību un esošo lēmumu par kravas transporta kustības ierobežojumiem, visticamāk, pārskatīs.