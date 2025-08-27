Latvijas Nacionālā opera un balets uzsāk 2025./2026. gada sezonu ar Galā koncertu
Latvijas Nacionālā opera un balets 3. septembrī sāks 2025./2026. gada sezonu ar Galā koncertu. To veido Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un režisore Elita Bukovska. Šī koncerta galvenais atbalstītājs ir banka Citadele.
Bankas Citadele vadītāja un valdes priekšsēdētāja Rūta Ežerskiene uzsver: „Operas un baleta skatuve ir kā audekls, kurā tradīcijas un inovācijas saplūst vienotā mākslas meistardarbā. Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuve ir bagātīgs kultūras kodols, kurā uzstājas pasaules līmeņa mākslinieki un spoži pašmāju talanti, dāvājot mums neaizmirstamu pieredzi. Arī Citadelē mēs vienmēr virzāmies uz izcilību – perfekti organizētas horeogrāfijas finanšu pakalpojumos, kas apvieno stabilitāti un dinamisku attīstību. Ar gaidpilnu prieku uzsākam šo ceļojumu kopā ar skatītājiem un svinēsim Latvijas Nacionālās operas un baleta skaistumu, aizrautību un māksliniecisko kvalitāti.”
Koncerta pirmā daļa būs veltīta baletam – tajā tiks izdejoti fragmenti no aizvadītās sezonas jauniestudējumiem Keneta Tindala baleta Kazanova un Aivara Leimaņa un Elzas Leimanes baleta Esmeralda. Solo partijas šajos fragmentos dejos Sabīne Strokša, Jūlija Brauere, Annija Kopštāle, Gundega Guna Reinika, Kārlis Cīrulis, Viktors Seiko, Aleksandrs Osadčijs, Germans Ševčenko, Roberts Naje un citi. Fragmentos no baleta Kazanova būs iespēja iepazīt jauno vadošo baleta solistu Amiru Dodarhodžajevu. Emma Lagūna, Finians Patriks Heptings, Alisa Tomkoviča, Krista Štrausa, Eidens Viljams Konefrijs un Izabella Monastirska-Urtāne dejos variācijas no klasiskajiem baletiem, kuros viņi debitēja aizvadītājā sezonā. Laikmetīgo baletu koncertā pārstāvēs Marko Gekes horogrāfija Ugunsputns, ko izdejos Elza Leimane un Antons Freimans. Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģēs Mārtiņš Ozoliņš un Farhads Stade.
Koncerta otrā daļa Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā būs veltīta operai. Tajā skanēs mūzika no šajā sezonā gaidāmajiem jauniestudējumiem – Pjetro Maskanji operas Zemnieka gods, Rudžero Leonkavallo operas Pajaci un Džakomo Pučīni operas Bohēma. Atskatoties uz iepriekšējo sezonu uzvedumiem, koncerta programmā iekļauta mūzika no Frančesko Čilea operas Adriāna Lekuvrēra, Šarla Guno operas Fausts, Džuzepes Verdi operas Makbets, kā arī Johana Štrausa operetes Sikspārnis. Koncertā piedalīsies solisti Jānis Apeinis, Andris Ludvigs, Rihards Millers, Jūlija Vasiļjeva, Rinalds Kandalincevs, Dana Bramane, Raimonds Bramanis, Inna Kločko, Rihards Mačanovskis, Tatjana Trenogina, Inga Šļubovska-Kancēviča, Artjoms Safronovs un Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris.
Skatītājiem koncertā būs iespēja pirmo reizi iepazīt jauno tenoru Mārtiņu Šmauksteli, kurš no šīs sezonas būs Latvijas Nacionālās operas solists, kā arī Teatro alla Scala jauno solistu akadēmijas šīgada absolventi – latviešu-ukraiņu soprānu Lauru Lolitu Perešivanu.
Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā baleta vadošā soliste Alise Prudāne un operas solists Edgars Ošleja.