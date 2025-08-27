Šoferu trūkuma dēļ pasažieru pārvadātāji trešdien atcēluši kopumā 23 autobusu reisus
Šoferu trūkuma dēļ AS "Liepājas autobusu parks" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" trešdien atcēluši kopumā 23 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Tostarp "Latvijas sabiedriskais autobuss" trešdien atcēlis 17 autobusu reisus, bet "Liepājas autobusu parks" - sešus reisus.
Trešdien atcelts "Latvijas sabiedriskā autobusa" reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.7.55, reiss Kadaga-Ādaži-Rīga, kas plānots plkst.8.30, reiss Baložu skola-Rāmava-Dienvidu tilts-Rīga, kas plānots plkst.8.33, reiss Rīga-Ādaži-Podnieki-Alderi-Garkalne-Podnieki-Ādaži, kas plānots plkst.14.45, reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.16.15, reiss Baložu skola-Rāmava-Dienvidu tilts-Rīga, kas plānots plkst.16.53.
Tāpat atcelts "Latvijas sabiedriskā autobusa" reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.17.34, reiss Baložu skola-Rāmava-Dienvidu tilts-Rīga, kas plānots plkst.18.12, reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.19.05, reiss Baložu skola-Rāmava-Dienvidu tilts-Rīga, kas plānots plkst.19.40, reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.20.50, reiss Baložu skola-Rāmava-Dienvidu tilts-Rīga, kas plānots plkst.21.25, kā arī reiss Rīga-Dienvidu tilts-Rāmava-Baložu skola, kas plānots plkst.22.10.
Savukārt "Liepājas autobusu parks" trešdien šoferu trūkuma dēļ ir atcēlis reisu Ogre-Rīga, kas plānots plkst.8.20, reisu Rīga-Ogre, kas plānots plkst.8.30, un reisu Rīga-Ogre, kas plānots plkst.11.40.
Trešdien no rīta "Latvijas sabiedriskais autobuss" bija atcēlusi vēl četrus reisus, bet "Liepājas autobusu parks" - vēl trīs reisus.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2023.gadā strādāja ar 11,994 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās trīs reizes - līdz 30 752 eiro. Finanšu dati par 2024.gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996.gadā, un tās pamatkapitāls ir 696 069 eiro. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Vitālijs Komars.
Savukārt "Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024.gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro.
Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.