Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties - nedēļas laikā saslimušas vēl 29 mežacūkas
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 29 mežacūkām, kamēr nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 21 mežacūkai, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotā informācija.
Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta septiņām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp sešām mežacūkām Smārdes pagastā un vienai mežacūkai Džūkstes pagastā.
Vīruss pagājušajā nedēļā konstatēts arī trim mežacūkām Bauskas novada Vecsaules pagastā, trim mežacūkām Saldus novada Kursīšu pagastā, trim mežacūkām Talsu novada Dundagas pagastā, kā arī trim mežacūkām Dienvidkurzemes novadā, tostarp divām mežacūkām Vaiņodes pagastā un vienai mežacūkai Priekules pagastā.
ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts arī divām mežacūkām Cēsu novadā, tostarp vienai mežacūkai Dzērbenes pagastā un vienai mežacūkai Veselavas pagastā, divām mežacūkām Dobeles novada Penkules pagastā, divām mežacūkām Jelgavas novadā, tostarp vienai mežacūkai Jaunsvirlaukas pagastā un vienai mežacūkai Kalnciema pagastā, vienai mežacūkai Kuldīgas novada Nīkrāces pagastā, vienai mežacūkai Ogres novada Mazozolu pagastā, vienai mežacūkai Olaines novada Olaines pagastā un vienai mežacūkai Smiltenes novada Launkalnes pagastā.
Tādējādi mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 988 mežacūkām 27 novadu 156 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 699 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
LETA jau vēstīja, ka šogad Latvijā reģistrēti arī seši ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā un arī mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.