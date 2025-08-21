Krievija saredz tikai tādu mieru, kur Ukraina ir tās kontrolē, uzskata Sārts
Krievija saredz tikai tādu mieru, kur Ukraina ir tās kontrolē, pēdējā laika miera meklējumus vērtēja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Sārts norādīja, ka pēdējā laika notikumi un dažādi izteicieni neliecina, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina un Kremļa galvenais mērķis būtu mainījies. "Viņi joprojām mēģina atrast veidu, kā iegūt kontroli pār Ukrainu," sacīja Sārts.
Miera sarunas tiek izmantotas, lai veicinātu šādu rezultātu, uzskata eksperts. Sārts pauda, ka, turpinoties karadarbībai, vienlaikus veicot šādas sarunas, Krievija mēģina šķelt Rietumu vienotību Ukrainas jautājumā. Šobrīd Kremlim tas vēl nav izdevies, piebilda Sārts.
Tāpat tiek mēģināts ierobežot Rietumu atbalstu. Pēc viņa domām, arī dažādo nosacījumu veidošana saistīts ar to, lai iegūtu kontroles elementu pār Ukrainas tālāko likteni. "Viņi to neredz kā mieru, kur ir neatkarīga brīva Ukrainas valsts, bet tādu mieru, ja to tā vispār var nosaukt, kurā Ukraina principā ir Krievijas kontrolē," teica Sārts.
Savukārt komentējot Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova pausto par drošības garantijām Ukrainai, Sārts uzsvēra, ka jebkuram, kas seko karam līdzi kopš tā sākuma, ir redzams, ka tas ir absurds piedāvājums, ka uzbrucējs piedāvā garantijas.
Kā vēstīts, ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem Baltajā namā paziņoja, ka ir sācis gatavot miera samitu starp Zelenski un Putinu.
Tramps sacīja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Putinu pēc "ļoti labas" tikšanās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Baltajā namā. "Visi ir ļoti laimīgi par miera iespējamību Krievijai/Ukrainai," rakstīja Tramps savā platformā.
Putins esot pateicis Trampam, ka ir gatavs tikties ar Zelenski, pavēstīja sarunām tuvs ziņu avots.
Savukārt Ukrainas prezidents pirmdien žurnālistiem Vašingtonā paziņoja, ka ir gatavs tikties ar Putinu bez priekšnosacījumiem.
Tāpat vēstīts, ka Lavrovs trešdien paziņoja, ka Maskava atbalsta drošības garantiju sniegšanu Ukrainai, taču, lai tas notiktu, Kijivai jāatsakās no nodoma pievienoties NATO, bet par valstīm garantiem var kļūt ANO Drošības padomes pastāvīgās dalībvalstis.
Lavrovs šādi izteicās preses konferencē pēc sarunām ar Jordānijas ārlietu ministru Aimanu as Safadi.
"Mēs esam par to, lai šīs garantijas būtu patiešām uzticamas," Lavrovs sacīja, atbildot uz žurnālistu jautājumu par drošības garantijām Ukrainai, kas tika apspriestas nesen notikušajos samitos - ASV un Krievijas līderu sarunās Aļaskā, kā arī ASV, Ukrainas un Eiropas līderu sarunās Vašingtonā.