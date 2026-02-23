Teroraktam Ļvivā seko ukraiņu policistiem mērķēts sprādziens Mikolajivā
foto: VIA REUTERS
Sprādziena vieta Mikolajivā
Teroraktam Ļvivā seko ukraiņu policistiem mērķēts sprādziens Mikolajivā

Jauns.lv/LETA

Sprādzienā Mikolajivā, Ukrainas dienvidos, pirmdienas vakarā ievainoti septiņi policisti, no kuriem divi guvuši smagas traumas, paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Sprādziens notika slēgtas degvielas uzpildes stacijas teritorijā, kur patruļpolicisti novietoja savas automašīnas, ierodoties uz maiņu.

Policija uzskata šo sprādzienu par mērķētu uzbrukumu likumsargiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā "X" paziņoja, ka tiek noskaidroti visi apstākļi, tostarp terorakta iespējamība.

Naktī uz svētdienu divos sprādzienos Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā tika nogalināta policiste un ievainoti 25 cilvēki. Zelenskis svētdienas vakarā paziņoja, ka sprādzieni tika plānoti ar platformas "Telegram" palīdzību, un tos organizēja Krievija.

Svētdienas pēcpusdienā aizdomās par uzbrukuma organizēšanu Ļvivā tika aizturēta 33 gadus veca Rivnes apgabala iedzīvotāja.

