Teroraktam Ļvivā seko ukraiņu policistiem mērķēts sprādziens Mikolajivā
Sprādzienā Mikolajivā, Ukrainas dienvidos, pirmdienas vakarā ievainoti septiņi policisti, no kuriem divi guvuši smagas traumas, paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Sprādziens notika slēgtas degvielas uzpildes stacijas teritorijā, kur patruļpolicisti novietoja savas automašīnas, ierodoties uz maiņu.
Another terrorist attack has occurred in Ukraine — this time in Mykolaiv— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
According to National Police chief Ivan Vyhivskyi, the explosion happened at an abandoned gas station where patrol officers had arrived for a shift change.
Seven police officers were injured, two of them… pic.twitter.com/F7ShHuy9fz
Policija uzskata šo sprādzienu par mērķētu uzbrukumu likumsargiem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā "X" paziņoja, ka tiek noskaidroti visi apstākļi, tostarp terorakta iespējamība.
Naktī uz svētdienu divos sprādzienos Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā tika nogalināta policiste un ievainoti 25 cilvēki. Zelenskis svētdienas vakarā paziņoja, ka sprādzieni tika plānoti ar platformas "Telegram" palīdzību, un tos organizēja Krievija.
Svētdienas pēcpusdienā aizdomās par uzbrukuma organizēšanu Ļvivā tika aizturēta 33 gadus veca Rivnes apgabala iedzīvotāja.