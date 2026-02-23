Porziņģa atgriešanās laukumā miglā tīta, viņš nedodas "Warriors" izbraukuma turnejā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nav devies kopā ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" tās izbraukumā, vēsta apskatnieks Entonijs Sleiters.
"Warriors" otrdien tiksies ar Ņūorleānas "Pelicans" un pārlidos uz Memfisu, kur dienu vēlāk būs mačs ar "Grizzlies". Līdz ar to Porziņģis, visticamāk, izlaidīs nākamās divas spēles. Pēc tam "Warriors" atgriezīsies Sanfrancisko, kur sestdien spēkosies ar Losandželosas "Lakers".
Ceturtdien Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, 17 minūtēs gūstot 12 punktus zaudējumā 110:121 Bostonas "Celtics", bet svētdienas maču latvietis izlaida slimības dēļ.
Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet februārī viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.
"Warriors" ar 30 uzvarām 57 mačos ieņem astoto vietu Rietumu konferencē.