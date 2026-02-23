Kremlim draudzīgā Slovākija iedur nazi Ukrainai mugurā: ja pēc krievu triecieniem lūgsiet palīdzību, to nesaņemsiet!
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico pirmdien paziņojis, ka Slovākija aptur ārkārtas elektroenerģijas eksportu uz Ukrainu.
Fico sociālajā tīklā "Facebook" publiskotā video paziņoja, ka viņš iepriekš lūdzis Kijivu noorganizēt steidzamu telefonsarunu ar prezidentu Volodimiru Zelenski, lai apspriestu jautājumu par cauruļvadu "Družba", bet tas neesot bijis iespējams Zelenska aizņemtības dēļ. Kijiva paziņojusi, ka Zelenskis nebūs pieejams līdz trešdienai. Fico norādīja, ka juties "spiests nekavējoties veikt atbildes pasākumus".
"No šodienas ir spēkā šāds noteikums - ja Ukrainas puse lūgs Slovākijai palīdzību Ukrainas elektrotīkla stabilizēšanā, tā šādu palīdzību nesaņems," paziņoja Fico. "Ja Ukrainas puse turpinās kaitēt Slovākijas interesēm stratēģisko izejvielu piegāžu jomā, Slovākijas valdība pārskatīs arī savu iepriekšējo konstruktīvo nostāju attiecībā uz Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) un sagatavos turpmākus pasākumus."
Ukraina skaidro, ka 27. janvārī Krievijas triecienu rezultātā cauruļvads "Družba", kas šķērso tās teritoriju, tika bojāts. Krievijas nafta pa šo cauruļvadu līdz šim tika piegādāta Slovākijai un Ungārijai. Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontdarbus un atsākt piegādes. Abas valstis pagājušajā nedēļā apturēja dīzeļdegvielas piegādes Ukrainai saistībā ar Krievijas naftas piegāžu traucējumiem.
Otra Krievijas sabiedrotā ES un NATO Ungārija arī ir draudējusi pārtraukt elektroenerģijas un gāzes eksportu uz Ukrainu, kā arī bloķē jauno sankciju paketi, ko ES vēlas piemērot Krievijai, un plānoto Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai. Svētdien Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņoja, ka uzliks veto sankcijām, kamēr netiks atjaunota naftasvada "Družba" darbība. Ungārija arī draudējusi bloķēt plānoto ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.