FOTO: līksmā burziņā nosvin jaunā pašmāju trillera "Ķīlnieki" pirmizrādi

Līksmā burziņā nosvin daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrādi
2026. gada 23. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrāde.
Pirmdien, 23. februārī, kinoteātrī "Forum Cinemas" notika daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrāde.
Dažādi garāmbraucēji šķietami parastā darba dienā apstājas nomaļā kafejnīcā, nenojaušot, ka visi kļūs par ķīlniekiem – iesprostoti vienā telpā gandrīz divas diennaktis, kur valdīs panika, nodevība un cīņa par izkļūšanu. Tajā pašā laikā izmeklētājs Markuss saņem visgrūtāko uzdevumu savā dzīvē – pierādīt dažu stundu laikā, ka slepkavībā apsūdzētais patiesībā ir nevainīgs. Ja viņš sazināsies ar policijas kolēģiem par notiekošo, ķīlnieki tiks nogalināti viens pēc otra. Starp viņiem arī izmeklētāja sieva, kura ir mazuļa gaidībās.
“Ķīlnieki” ir Latvijas kino pirmā daudzsēriju filma, kuras visu astoņu sēriju darbība aptver tikai nepilnas divas diennaktis. Tā būs emocionāli intensīva drāma par morālām izvēlēm, cilvēku psiholoģiju krīzes situācijā un instinktiem, kas pārspēj sociālās maskas, statusus un ārējo tēlu.
“Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi,” stāsta galvenā producente Lelde Kovaļova. “Lasot “Ķīlnieku” scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses. Katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Un vēl scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja.”
Galvenajās lomās būs redzams Mārtiņš Kalita, Madara Krživeca, Edgars Ozoliņš, Oto Madernieks, Andrejs Alens, Andris Daugaviņš, Elīna Vāne, Āris Matesovičs, Alise Dzene, Valts Skuja un Mārtiņš Kalniņš. Kino darba producenti – Lelde Kovaļova un SIA "Tet". Režisors un scenārija autors – Vlads Kovaļovs.
Ieskats pašmāju seriāla "Ķīlnieki" uzņemšanā
