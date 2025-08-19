Tieslietu ministre Lībiņa-Egnere: spēļu konsoļu dēļ sāktais ieslodzīto "dumpis" ir beidzies
Pirmdien vairākos cietumos sāktais dumpis ir noslēdzies un viss ir atgriezies ierastajā kārtībā, preses konferencē pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV). Ministre uzsver, ka Tieslietu ministrija (TM) turpinās strādāt pie sabiedrības drošības un nevar pieļaut situāciju, kad spēļu konsoles tiek izmantotas noziegumu veikšanai.
Viņa minēja, ka ASV iepriekš tika veikts terorakts, kuru vadīja no cietuma, izmantojot spēļu konsoli.
Kāds lasītājs portālam "Delfi" adresētā vēstulē norādīja, ka vairāki simti ieslodzīto vienoti atteikušies doties uz darbu, mācībām vai vispārīgi sadarboties ar cietuma administrāciju, jo plānots ierobežot spēļu konsoles izmantošanu.
Kā informēja Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP), ieslodzīto darbi var būt dažādi, piemēram, saimnieciskās apkalpes jomā, kas saistīta ar cietuma teritorijas labiekārtošanu, ēdiena sadali un citiem pienākumiem. Tāpat ir daļa, kas strādā pie komersantiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, šūšanas cehos.
Starp dumpja iemesliem tika minēta medicīnas aprūpe cietumos, kā arī pārapdzīvotība un apstākļi, taču pēdējais "piliens" lēmumā par dumpošanos bijis TM lēmums par Ministru kabineta noteikumiem, kas ierobežos spēļu konsoļu lietošanu, vēstīja "Delfi".
IeVP portālam uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā videospēļu iekārtu funkcionalitāte ir strauji attīstījusies, ļaujot tās izmantot ne tikai spēļu spēlēšanai, bet arī neatļautai saziņai - gan starp ieslodzītajiem, gan ar personām ārpus ieslodzījuma vietas.
Praksē arvien biežāk tiek konstatēts, ka šādas iekārtas ieslodzītie izmanto neatļautai saziņai nevis ģimenes saišu uzturēšanai, bet gan noziedzīgo kontaktu turpināšanai - jaunu noziegumu organizēšanai, narkotiku, telefonu un citu aizliegto priekšmetu piegāžu koordinēšanai, kā arī finanšu darījumu veikšanai, uzsvēra IeVP.
IeVP norādīja, ka plānotie grozījumi paredz arī turpmāk atļaut vecākas spēļu konsoles bez interneta pieslēguma un datu pārraides iespējām, savukārt ierīces ar interneta un saziņas funkcijām būs aizliegtas.