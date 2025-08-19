Paņēma sievietes bankas karti un "izvilka" 3000 eiro: policija aiztur "naudas mūļus", kuri siroja pa visu Latviju
Valsts policija pagājušonedēļ aizturēja divus telefonkrāpnieku sūtītus “naudas mūļus” jeb naudas kurjerus, kas no Rīgas, Imantas mikrorajona, iedzīvotājas bija paņēmuši maksājumu karti, pēc kā no viņas kartes nelikumīgi noņemti 3000 eiro.
Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka aizturētie saistīti ar apmēram 40 līdzīgu noziegumu epizožu visā Latvijā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un abiem aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Šā gada 31. jūlijā Valsts policijā vērsās sieviete, kura ziņoja, ka cietusi no telefonkrāpšanas. Viņa bija saņēmusi zvanu no viltvāržiem, kas uzdevās par “Tele2” darbiniekiem.
Telefonkrāpnieki stāstījuši, ka viņas bankas kontā tiek veiktas krāpnieciskas darbības, un kāds vēloties viņas vārdā noformēt preci uz nomaksas līguma. Vēlāk noziedznieki sacījuši, ka savieno sievieti ar bankas darbiniekiem, pēc tam – ar policiju. Sarunu noslēgumā rīdziniecei paziņots, ka viņas maksājumu karte ir nobloķēta, un tā esot jānodod bankai. Vēlāk sievietes dzīvesvietā ieradās svešiniece, kura paņēma viņas bankas karti.
Apkrāptā iedzīvotāja vērsās bankas filiālē, kur tika konstatēts, ka no viņas konta nelikumīgi noņemti 3000 eiro. Par minētajām darbībām Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi šā gada 11. augustā aizturēja 1995. gadā dzimušu vīrieti, kas ir Ukrainas pilsonis, un 1985. gadā dzimušu sievieti, Latvijas pilsoni. Pašreizējā informācija liecina, ka aizturētie bija iesaistīti noziedzīgajā shēmā kā “naudas mūļi”.
Abas personas atzītas par aizdomās turētajām pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas – par krāpšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods. Papildus tam pret minētajām personām uzsāktais kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā un ja to izdarījusi personu grupa. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
13. augustā abām personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šobrīd Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes izmeklētājiem ir zināms ap 40 analoģisku epizožu visā Latvijā, un šajos gadījumos pakaļ cietušo personu bankas kartēm brauca gan aizdomās turētā sieviete, gan vīrietis.
Jāpiemin, ka Valsts policijā regulāri vēršas iedzīvotāji, kas nodevuši skaidru naudu vai bankas kartes telefonkrāpnieku sūtītiem naudas kurjeriem vai pat nosūtījuši pa pastu. Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to izdarījis krāpnieks! Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.