Kols pagaidām skeptisks par Trampa centieniem panākt Ukrainai labvēlīgu kara iznākumu
Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Rihards Kols (NA) pagaidām ir skeptisks par ASV prezidenta Donalda Trampa centieniem panākt Ukrainai un visai Eiropai labvēlīgu iznākumu karā pret agresorvalsti Krieviju, izriet no politiķa paustā intervijā Latvijas Radio.
Kols vērsa uzmanību, ka attiecībā uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Tramps līdz šim ir bijis pielaidīgāks nekā pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tai skaitā Tramps nav izvirzījis Putinam nekādus uzstādījumus, kas notiks, ja viņš nepiedalīsies jebkāda formāta sarunās par miera panākšanu. Līdz ar to nav saprotams, kādēļ lai Putins būtu gatavs atteikties no savām iepriekš izvirzītajām prasībām, kas ir absolūti nepieņemamas Ukrainai un arī Eiropai, sacīja eiroparlamentārietis.
Politiķis uzskata, ka tas, kas draud notikt - miera sarunu vilkšana garumā un nemitīga atlikšana, strīdoties par sīkām niansēm - ir Krievijas sapnis, kas var novest pie miera leģitimizēšanas bez kara izbeigšanas.
Līdz ar to Trampa vadībā sarunas ir nonākušas punktā, kur Krievijai viennozīmīgi ir vairāk priekšrocību nekā Ukrainai, pārliecināts Kols.
Kols arī piebilda, ka no Aļaskas samita Putins bija lielākais ieguvējs, jo Tramps viņam sniedza iespēju parādīties uz starptautiskās arēnas pēc vairāku gadu ilgas atrašanās izolācijā. Līdz ar to "Kremļa asinskārais diktators var justies tā, ka viņš nosacīti kontrolē to situāciju," pauda EP deputāts.
Kā ziņots, Tramps pirmdien paziņoja, ka ir sācis gatavot miera samitu starp Ukrainas prezidentu Zelenski un Putinu, pēc savām sarunām ar Zelenski un Eiropas līderiem Baltajā namā.
Tramps sacīja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Putinu pēc "ļoti labas" tikšanās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Baltajā namā.
"Tikšanos noslēgumā es piezvanīju prezidentam Putinam un sāku gatavot tikšanos, kuras vieta vēl jānosaka, starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps sacīja, ka viņš pēc tam rīkos trīspusēju samitu ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
"Visi ir ļoti laimīgi par MIERA iespējamību Krievijai/Ukrainai," rakstīja Tramps savā platformā.
Putins esot pateicis Trampam, ka ir gatavs tikties ar Zelenski, pavēstīja sarunām tuvs ziņu avots.
Tramps arī sacīja, ka ir apspriedis drošības garantijas Ukrainai kā daļu no miera vienošanās ar Krieviju, kuru nodrošināšanā vadošo lomu uzņemsies Eiropa koordinācijā ar Vašingtonu.
Tramps iepriekš sacīja, ka Putins esot piekritis Rietumu drošības garantijām Ukrainai, lai gan Putins noraida Ukrainas pievienošanos NATO.
"Tikšanās laikā mēs apspriedām drošības garantijas Ukrainai, kuras nodrošinās dažādas Eiropas valstis koordinācijā ar Amerikas Savienotajām Valstīm," Tramps paziņoja platformā "Truth Social".