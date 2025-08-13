Septembrī turpinās iztiesāt bijušā Saeimas deputāta Znotiņa lietu par dūru vicināšanu konfliktā kāpņutelpā
Kādreizējā Saeimas deputāta un bijušā partijas "Konservatīvie" biedra Reiņa Znotiņa lietu par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu saistībā ar konfliktēšanu kāpņutelpā Rīgas pilsētas tiesa Pārdaugavā plāno turpināt skatīt 16.septembrī plkst.9.
Apsūdzība liecina, ka 2023. gada 30. jūlija vakarā Znotiņš, atrodoties kāda Rīgas daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā, konflikta laikā aiz dusmām, tīši, nolūkā nodarīt miesas bojājumus, satvēra cietušo aiz pleciem un ne mazāk kā trīs reizes ar dūri un elkoni iesita viņam pa galvu un visu ķermeni.
Tā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, kas pēc sava rakstura pieskaitāmi viegliem.
Krimināllikums par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.
Znotiņš iepriekš sociālajos tīklos rakstīja, ka 2023. gada 30. jūlijā viņš uzstājis, ka Latvijā jārunā latviski, bet krievu izcelsmes kaimiņi sākuši viņu žņaugt kāpņutelpā. Bijušais deputāts pauda sašutumu, ka atbraukušie policisti apgalvojuši, ka vainīgs ir viņš, jo izprovocējis krievus.
Vēlāk interneta sociālajos tīklos parādījās video, kurā redzams un dzirdams, ka Znotiņš konfliktā ar kaimiņiem bijis agresīvs un rupji lamājies, kā arī lielījies ar savu bijušo amatu.
Minētajā video, kurā gan atsevišķi fragmenti varētu būt izgriezti, redzams un dzirdams, ka Znotiņš liek kaimiņam viņā klausīties, jo viņš esot ilgu laiku vadījis šo valsti. Bijušais deputāts arī pārmet kaimiņam nepietiekamu ieguldījumu, lai palīdzētu Latvijas tautai.
Video arī redzams, ka Znotiņš draudējis, ka "šitie vatņiki tiks izmesti no šitās valsts" un solījis, ka kaimiņa seja tiks izsmērēta pret bruģi.
Pēc video parādīšanās Znotiņš tviterī ierakstīja, ka vēlas atvainoties tiem, kurus aizskāra viņa uzvedība, "arī tiem, kuri tiek pieminēti, kam ar konfliktu nav saistības". Bijušais deputāts norāda, ka rīkojies pārsteidzīgi, tomēr piebilst, ka "pilna notikumu gaita nav atspoguļota, veidojot vienpusēju un tendenciozu notikušā vēstījumu".
Valsts policija iepriekš, pirms video parādīšanās publiskajā telpā, sociālajos tīklos norādīja, ka notikuma faktiskie apstākļi bijuši ne gluži tādi, kā publiski izskanējis.
Vēlāk Valsts policija par konfliktēšanu kāpņutelpā Znotiņam piemērojusi 100 eiro administratīvo sodu.
Tāpat tika sākts kriminālprocess par miesas bojājumu nodarīšanu kaimiņiem no minētās personas puses. Tāpat tika sākts kriminālprocess par darbību, kas vērsta uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu.