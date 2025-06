Nopirkti sekotāji, uzpūsts bizness: kas ir jaunā Saeimas deputāte Maija Armaņeva

Maija Armaņeva ir bijusi kandidāte vairākās vēlēšanās no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV). 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās viņa startēja no šīs partijas, taču netika ievēlēta. Tomēr viņa ieguva "mīksto mandātu" un kļuva par deputāta palīdzi, kas nozīmē, ka viņa var kļūt par deputāti, ja kāds no ievēlētajiem deputātiem noliks mandātu .