Influencere Maija Armaņeva pirmo reizi publiski runā par skandālu ar "Madaru"

Jaunās sievietes vārds pēdējā laikā publiski izskanējis saistībā ar dažādiem skandāliem – viņai tiek pārmesta gan sekotāju pirkšana sociālajos tīklos, gan sava influencēšanas biznesa mākslīga “uzpūšana.” Tāpat Maija publiski saķērusies ar populāro zīmolu “Madara”, kuru influencere apsūdzējusi savas idejas zādzībā.

Līdzās ikdienišķām sarunām par abu dāmu darbību sociālajos tīklos, saruna ievirzīsies arī nesenā konflikta ar zīmolu “Madara” apspriešanā. Maija atklāti sacīs, ka uz publiskajā telpā sacelto ažiotāžu raudzījusies no malas un “vienkārši palaidusi.” “Es netaisos aizstāvēt to, ko esmu jau pateikusi. Man tikai vajag vienu reizi pateikt. Es neatkārtoju neko par 10 reizēm,” skaidro nežēlastībā kritusī influencere. Tāpat viņa atzīst, ka no šīs situācijas guvusi lielu dzīves rūdījumu, jo ir pārliecināta – viņai nekas nevienam nav jāpierāda” Tie, kas man tic – turpina man ticēt,” saka Maija.

Kādu padomu Žanna dos Maijai un kāpēc Jaroslavs Barišņikovs uz tikšanos būs aicinājis populāro uzņēmēju un pasniedzēju Ievu Adamss? Skatītājiem tiks atklāts jau šovakar!