Liepājas kikbokseri gūst izcilus panākumus turnīrā “Polish Kickboxing Cup”
Liepājas “Ballistic Boxing Club” jaunie kickbokseri “Polish Kickboxing Cup” turnīrā Kelcē izcīnīja 10 medaļas (7 zelta, 2 sudraba, 1 bronzas), klubam dodot 5. vietu kopvērtējumā un palīdzot Latvijas izlasei iegūt 2. vietu valstu vērtējumā. Turnīrs bija pēdējais atlases posms Pasaules jauniešu čempionātam, kuram kvalificējās Sergejs Jermolajevs, Vjačeslavs Epihins, Rihards Vierpe un Maksims Umņagins.
No 12. līdz 14. jūnijam Polijas pilsētā Kelcē (Kielce) norisinājās vērienīgs starptautisks kikboksa turnīrs “Polish Kickboxing Cup”.
Sacensībās piedalījās 1031 sportists no 15 valstīm, pārstāvot 149 sporta klubus.
Liepāju turnīrā pārstāvēja seši sporta cīņu kluba “Ballistic Boxing Club” audzēkņi, kuri uzrādīja izcilu sniegumu, kopumā izcīnot 10 medaļas: 7 zelta, 2 sudraba un 1 bronzas godalgu.
Pateicoties šiem sasniegumiem, Liepājas “Ballistic Boxing Club” ierindojās godpilnajā 5. vietā kopvērtējumā starp 149 klubiem. Savukārt Latvijas izlase turnīra noslēgumā izcīnīja 2. vietu valstu kopvērtējumā, apsteidzot tādas spēcīgas izlases kā Čehiju, Izraēlu un Ukrainu.
Sportistu rezultāti:
- Sergejs Jermolajevs (17 gadi, -63 kg): Pirmajā dienā disciplīnā “Light Contact” sportists pirmajā kārtā piekāpās Polijas izlases dalībniekam tiesnešu lēmuma dēļ. Tomēr otrajā dienā Sergejs revanšējās: disciplīnas “Kick-light” finālā viņš tik pārliecinoši dominēja pār to pašu pretinieku, ka Polijas cīkstonis atteicās iziet uz trešo raundu. Rezultātā – pelnīts zelts.
- Vjačeslavs Jepihins (13 gadi) un Rihards Vierpe (14 gadi): Startējot svara kategorijā līdz 52 kg, liepājnieki divreiz tikās “kluba finālos”. Pirmajā dienā disciplīnā “Light Contact” zeltu izcīnīja Vjačeslavs, bet Rihards ierindojās otrajā vietā. Otrajā dienā disciplīnā “Kick-light”, katram aizvadot pa 4 cīņām, viņi atkal tikās finālā, kur uzvaru guva Rihards. Abi sportisti mājās ved pa vienai zelta un vienai sudraba medaļai.
- Aleksandrs Guzins (15 gadi, -57 kg): Pirmajā dienā disciplīnā “Light Contact” Aleksandrs guva trīs pārliecinošas uzvaras un kļuva par čempionu. Diemžēl otrajā cīņā gūtā ceļgala trauma neļāva viņam turpināt cīņu par otro medaļu “Kick-light” disciplīnā nākamajā dienā.
- Maksims Umņagins (14 gadi, +69 kg): Sportists demonstrēja pilnīgu pārākumu savās kategorijās. Pirmajā dienā viņš revanšējās Polijas sportistam “Light Contact” finālā, bet otrajā dienā guva divas tīras uzvaras “Kick-light” disciplīnā, kļūstot par divkārtēju turnīra uzvarētāju.
- Emīlija Klasa-Glasa (14 gadi): Emīlija startēja divās svara kategorijās “Kick-light” disciplīnā. Kategorijā līdz 65 kg viņa izcīnīja bronzas medaļu, savukārt kategorijā virs 65 kg pārliecinoši uzvarēja finālcīņā un kļuva par čempioni.
Šis kauss bija noslēdzošais atlases posms pasaules jauniešu čempionātam, kas septembrī norisināsies Itālijā. Pēc sacensību rezultātiem kvalifikāciju pasaules čempionātam veiksmīgi izpildīja Sergejs Jermolajevs, Vjačeslavs Epihins, Rihards Vierpe un Maksims Umņagins.
Brauciens uz sacensībām tika organizēts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.