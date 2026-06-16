Sieviete izdzīvo autoavārijā, bet iet bojā, mēģinot glābt uz šosejas izskrējušu suni
ASV, Kentuki štatā, noticis traģisks negadījums – kāda 33 gadus veca sieviete izdzīvojusi pēc tam, kad automašīnas ietriekusies betona nožogojumā, taču jau mirkli vēlāk gājus bojā zem citas automašīnas riteņiem, cenšoties noķert savu izbijušos suni.
Kā vēsta Vācijas laikraksts "Bild", 33 gadus vecā kaliforniete Morābija Sidhi Sureša atradās pasažiera sēdeklī, kad automašīna, braucot pa 75. automaģistrāli Kentuki štatā, pēkšņi saslīdēja un ietriecās betona barjerā. Sākotnēji šķita, ka ļaunākais ir aiz muguras un viss beidzies laimīgi – ne sieviete, ne spēkrata vadītājs sadursmē nopietnas traumas neguva.
Taču uzreiz pēc sadursmes no automašīnas izlēca un uz šosejas izskrēja sievietes suns. Sieviete nedomājot metās sunim pakaļ, taču panākt mājdzīvnieku viņai neizdevās. Uz brauktuves viņu notrieca pretimbraucošā automašīna "Chevrolet Malibu". Cietusī tika nogādāta slimnīcā, kur drīz vien no gūtajiem ievainojumiem mira. Dzīvību zaudēja arī suns.
Štata policija ir apstiprinājusi, ka sieviete negadījuma brīdī nav bijusi alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Pagaidām nav skaidrs, vai "Chevrolet" vadītājs par notikušo tiks saukts pie atbildības, jo izmeklēšana vēl turpinās.
Bojāgājusī strādāja par fizioterapeiti un vadīja rehabilitācijas nodaļu pansionātā. Tuvinieki un draugi viņu atceras kā dedzīgu dzīvnieku tiesību aizstāvi, kura regulāri ziedojusi patversmēm. Savu suni Peniju viņa reiz bija nosaukusi par "laimīgāko notikumu" savā dzīvē.