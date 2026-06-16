Rīgas digitālās aģentūras direktors Arnis Gulbis.
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Šodien 18:29
Pēc skandāla amatu pamet "Rīgas digitālās aģentūras" direktors Arnis Gulbis
Pēc publiskajā telpā izskanējušā skandāla par pašvaldības infrastruktūras un elektrības izmantošanu personīgā elektroauto uzlādei, amatu pametis Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas digitālā aģentūra" direktors Arnis Gulbis.
Otrdien Rīgas domē oficiāli reģistrēts lēmumprojekts par viņa atbrīvošanu no ieņemamā amata, kas seko pēc ierosinātās disciplinārlietas un opozīcijas aicinājumiem vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).
Gulbis ir izmantojis aģentūras infrastruktūru un pieslēgumu, lai uzlādētu savu personīgo automašīnu. To, ka šādas darbības ir veicis, atzina arī pats Rīgas digitālās aģentūras direktors.
Pēc Gulbja atzīšanās opozīcijas pārstāvji mudināja pašvaldību atbrīvot viņu no amata un vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.