Krievijas uzbrukumā Kijivas Pečeru klosterim nodarīti postījumi teju desmit miljonu eiro apmērā
Krievijas uzbrukumā Kijivas Pečeru klosterim nodarīto postījumu apmērs pārsniedz 500 miljonus hrivnu (9,6 miljonu eiro), bet restaurācijas un rekonstrukcijas darbi varētu ilgt aptuveni divus gadus, sacīja Kijivas Pečeru klostera kompleksa ģenerāldirektors Maksims Ostapenko.
"Ir pabeigts milzīgs apjoms kritiski svarīgu, prioritāru darbu. Visi eksponāti, kuriem draudēja bojājumi, ir noņemti un izglabāti. Tas tika paveikts pirmās stundas laikā pēc uzlidojuma," otrdien preses konferencē Kijivā sacīja Ostapenko.
Viņš norādīja, ka bojāti vairāk nekā 80% jumta, bet pats galvenais, ka dienestiem izdevās novērst ugunsgrēka iekļūšanu Uspenskas katedrāles iekšienē.
Viņš arī atzīmēja, ka ēkas pamati nav bojāti, jo trieciens aprobežojās ar jumtu.
Ostapenko norādīja, ka papildus galvenajām bojātajām konstrukcijām - Uspenskas katedrālei un Kuščnika tornim - 17 citām kompleksa būvēm ir nodarīti dažāda veida bojājumi.
"Zaudējumi pašlaik tiek novērtēti, un mēs jau varam droši apgalvot, ka tie pārsniedz 500 miljonus hrivnu. Sekos visaptveroša visu turpmākai restaurācijai nepieciešamo elementu analīze, pamatojoties uz pašreizējām cenām un dažādām iespējām, un šis skaitlis tiks precizēts," paziņoja kompleksa pārvaldes vadītājs.
Kā viņš teica, visvairāk līdzekļu būs nepieciešams jaunai jumta konstrukcijai, kupolu restaurācijai, apzeltīšanas darbiem un bojāto inženierkomunikāciju - elektrības, zibens aizsardzības, ventilācijas - uzstādīšanai.
Ostapenko norādīja, ka labākajā gadījumā restaurācijas un rekonstrukcijas darbi varētu ilgt aptuveni divus gadus. Pašlaik tiek pētītas iespējas atvērt kompleksu apmeklētājiem un analizēti iespējamie apmeklētāju maršruti restaurācijas laikā. Viņš pieļāva, ka dievkalpojumus katedrālē ierobežotam skaitam cilvēku varētu atsākt dažu mēnešu laikā.
Kā ziņots, pirmdienas vakarā Krievijas uzbrukumā Kijivai gāja bojā pieci cilvēki un 35 tika ievainoti. Tika bojātas vismaz 26 dzīvojamās ēkas, un dega Kijivas Pečeru klostera Uspenskas katedrāles jumts. Tika bojātas arī blakus esošās vēsturiskās būves, tostarp klostera kompleksa nocietinājumu elementi un Kuščnika tornis.