Aizsardzības ministrs Raivis Melnis nosauc izšķirošo faktoru visas Baltijas drošībai
Sadarbība ar ASV ir Latvijas un visa Baltijas reģiona drošības pamatā, norādījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Kā informēja Aizsardzības ministrijā, otrdien Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) tikās ar ASV vēstnieci Latvijā Melisu Ardžirosu, lai pārrunātu Latvijas un ASV sadarbību aizsardzībā un reģionālās drošības stiprināšanas iniciatīvas, veidojot ciešāku sadarbību starp Latvijas aizsardzības un iekšlietu dienestiem un ASV.
"Sadarbība ar ASV ir Latvijas un visa Baltijas reģiona drošības pamatā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ASV militārā klātbūtne Latvijā un kopīgais darbs pie mūsu aizsardzības spēju, kā arī austrumu robežas stiprināšanas kalpo par skaidru apliecinājumu sabiedroto vienotībai. Šajā dinamiskajā valsts aizsardzības spēju izaugsmes posmā ASV pieredze un praktiskais atbalsts iegūst jaunu, vēl dziļāku stratēģisko nozīmi," norādījis Melnis.
Savukārt Dombrava norādījis, ka Latvijas iekšējā drošība ir neatņemama daļa no valsts kopējās drošības. Turklāt Latvija augstu vērtējot ASV atbalstu, stiprinot spējas reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem, tostarp nelegālās migrācijas, hibrīdapdraudējumu un pārrobežu noziedzības risku novēršanā. "Spēcīga sadarbība ar ASV ir būtisks priekšnosacījums gan Latvijas, gan visas Eiropas drošībai," uzsvēris Dombrava.
Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja Latvijas un ASV divpusējo sadarbību aizsardzības spēju stiprināšanā, ASV militāro klātbūtni Latvijā, atbalstu Ukrainai un Latvijas austrumu robežas stiprināšanu.