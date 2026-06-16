Uzreiz pēc spēles beigām Pasaules kausā Irānai liek pamest ASV un atgriezties bāzē Meksikā
Irānas futbola izlasei pēc spēles Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā ar Jaunzēlandi tika dots rīkojums pamest ASV teritoriju un doties uz savu treniņbāzi Meksikā, pavēstīja komandas galvenais treneris Amīrs Galenoī.
Jau ziņots, ka Irānas un Jaunzēlandes izlases pirmdien PK finālturnīra G grupas mačā cīnījās neizšķirti 2:2 (1:1).
Irānas izlases galvenais treneris neatklāja, kurš tieši licis komandai pamest ASV, taču tas noticis krietni agrāk, nekā izlase bija plānojusi. Komandai bija iecerēts pa nakti palikt Kalifornijā un atjaunoties pēc spēles, taču tas netika atļauts. "Viņi mums nedeva laiku atpūsties. Pēc spēles tika paziņots, ka mums tūdaļ jādodas prom," sūdzējās Galenoī. "Mums ļoti svarīgi bija atjaunoties, bet tikām lūgti nekavējoties kāpt lidmašīnā uz Tihuānu un atgriezties savā bāzē."
Irānas izlases dalība PK finālturnīrā tika apdraudēta pēc ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara pret Irānu, tomēr valstsvienība nolēma piedalīties sacensībās, pat neskatoties uz to, ka Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) noraidīja tās lūgumu pārvietot trīs grupu turnīra spēles ārpus ASV.
"Godīgi sakot, mēs nezinām, kāpēc viņi mūs sūta atpakaļ," teica Galenoī. "Man šķiet, ka tas ir ļoti dīvaini. Izskatās, ka citi plāno mūsu vietā. Lēmumi par mums tiek pieņemti citur. Mums bija jāierodas divas dienas pirms spēles un jāpaliek līdz rītdienai, lai atgūtos." "Domāju, ka mūsu komanda, iespējams, ir visvairāk apspiestā Pasaules kausā," rezumēja Irānas izlases galvenais treneris.
Arī nākamo spēli PK grupu turnīrā Irānas izlase aizvadīs Inglvudā, kur svētdien tiksies ar Beļģijas valstsvienību, bet trešo maču irāņi aizvadīs nākamās nedēļas beigās Sietlā pret Ēģipti.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.