Pēc ieiešanas Pasaules kausa vēsturē sociālajos tīklos lielu popularitāti ieguvis Kaboverdes vārtsargs Vozinja
Foto: ZUMAPRESS.com
Lieliskais Vozinjas sniegums ticis pamanīts.
Futbols

Pēc ieiešanas Pasaules kausa vēsturē sociālajos tīklos lielu popularitāti ieguvis Kaboverdes vārtsargs Vozinja

Kārlis Bērziņš

Jauns.lv

Pirmdien, 15. jūnijā, pirmo punktu valsts vēsturē Pasaules kausa finālturnīrā izcīnīja Kaboverde, kas nospēlēja 0:0 pret Eiropas čempioni Spāniju. Spēles labākais futbolists Vozinja pēc tās kļuvis populārs sociālajos tīklos.

Pēc ieiešanas Pasaules kausa vēsturē sociālajos tī...

40 gadus vecais Vozinja ar sauso spēli kļuvis par vecāko vārtsargu Pasaules kausa finālturnīru vēsturē, kam tas izdevies debijas mačā. Īpaši bīstami Spānijas uzbrukumi bija pirmajā puslaikā, Vozinjam vairākkārtīgi glābjot Kaboverdi no zaudētajiem vārtiem. Gaidāmie vārti jeb "expected goals" (xG) spāņiem bija 2,10, kamēr pretiniekiem tikai 0,21. Jāmin, ka Kaboverde spēlēja disciplinēti, tikai reizi pārkāpjot noteikumus - kopš 1966. gada tas kļuvis par rekordu. 

Vozinju atzina par spēles labāko futbolistu un viņš bija emocionāls arī savā pēcspēles komentārā. "Pēc spēles raudāju, jo uzaugu ar vecvecākiem, kuri vairs diemžēl nav dzīvi. Daudz man nozīmē arī mana māte, kura vīzas dēļ nevarēja šeit ierasties. Visi, iespējams, domāja, ka esam atbraukuši izbaudīt pirmo pieredzi Pasaules kausā, taču tā nav. Braucām šeit cīnīties par savu valsti."

40 gadu un 12 dienu vecumā Vozinja kļuvis par vecāko futbolistu, kurš dodas laukumā savas valsts debijā Pasaules kausa finālturnīrā, un devīto vecāko debitantu visa turnīra vēsturē. Interesanti, ka pats šai spēlei pievērsies tikai 25 gadu vecumā. "Likās, ka tas ir par vēlu. Gribēju pamest futbolu un nacionālo izlasi, taču turpināja šī sapņa dēļ." Savas karjeras laikā Vozinja pārsvarā spēlējis dažādos Portugāles klubos, no 2024. gada spēlējot otrās līgas vienībā "Chaves". 

Jāmin, ka pēc spožās spēles Vozinja kļuvis slavens sociālajos tīklos. Piemēram, viņa "Instagram" profilam pirms spēles bija 45 tūkstoši sekotāji, kas diennakts laikā pieauguši līdz 5,6 miljoniem. Nepilnas stundas laikā pēc spēles beigām viņa sekotāju skats jau sasniedza divus miljonus, kas turpinājis pieaugt. Salīdzinājumam - NBA čempionam Džeilenam Bransonam no Ņujorkas "Knicks" seko 1,8 miljoni. 

2026. gada Pasaules kausa izcīņa rit līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi finālturnīra vēsturē tajā piedalās 48 valstu izlases. Kā čempione turnīru sagaidījusi Argentīna. 

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