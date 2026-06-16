Ogres novada Tomē norisināsies košie Peoniju svētki, par muzikālo baudījumu gādās Žoržs Siksna
20. jūnijā no pulksten 12.00 “Tūkstoš peoniju dārzā”, Tomē, Ogres novadā notiks Peoniju svētki. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām peoniju šķirnēm un pārliecināties dabā par savā dārzā piemērotākajām. Pulksten 14.00 svētkos sirsnīgas vasaras melodijas izpildīs dziedātājs Žoržs Siksna.
Apmeklētājiem līdz pulksten 18.00 būs iespēja izstaigāt plašo dārzu, fotografēties peonijās, pļavā piesēst pie galdiņiem vai uz līdzi paņemtās sedziņas, kā arī sagādāt peoniju stādus savam dārzam.
Saimnieki Iveta un Juris Kažemaki “Tūkstoš peoniju dārzu” atver apmeklētājiem, jo vēlas dalīties radītajā skaistumā. Viņi iesaka par peoniju izvēli pārliecināties klātienē, kad tās zied. Tieši tad var novērtēt ne tikai to ziedēšanas laiku, bet arī tādas peonijas fiziskās īpašības kā zieda forma un krāsa, smarža, ziedkātu izturība, krūma staltums u.c.., kas stādu katalogos nav īsti saprotams. Piemēram, var iepatikties konkrētas peonijas šķirnes krāsa, bet, iespējams, zieds ir bez smaržas.
“Lai arī pirmie ziedi vasaras sākumā kavējās, peonijas pašreiz pie mums zied krāšņi un varēsim tās iepīt vēl arī Līgo vainagos. Mūsu bagātīgais peoniju krāšņums piepilda dārzu, to vēlas redzēt daudzi. Turklāt Latvijā ir ne mazums interesentu, kuri aizraujas tieši ar peoniju audzēšanu, un mūsu svētki ir arī iespēja savstarpēji satikties, apmainīties pieredzē, iegūt jaunus stādus kolekcijai vai dārza paplašināšanai. Protams, priecāsimies, ja mūsu dārzs iedvesmos kādu iestādīt pirmo peoniju,” par gaidāmo Peoniju svētkos stāsta “Tūkstoš peoniju dārza” saimniece Iveta.
Pašreiz dārzā zied arī ļoti īpašā peonija ‘Bartzella’ (pazīstamākā Itoh peonija). ‘Bartzella’ ir salīdzinoši jauna šķirne, kas pirmo reizi uzziedēja tikai 1986. gadā un arī uzreiz kļuva par sensāciju dzeltenās krāsas dēļ. Japānis Toiči Ito (Toichi Itoh) kopš 1948. gada neskaitāmas reizes mēģināja izveidot dzeltenu peoniju, līdz to paveica amerikāņu selekcionārs Rodžers F. Andersons (Roger F. Anderson). Viņš strādāja, pārņemot Toiči iestrādes, bet Toiči Ito ilgi gaidītās pasaulē pirmās dzeltenās peonijas uzziedēšanu diemžēl nepieredzēja, bet šis stāsts ir ierakstīts peoniju vēsturē.
Dārza veidošana tā saimniekiem ir nepārtraukts mācīšanās process, un arī “Tūkstoš peoniju dārza” saimnieki atzīst, ka daudzas atziņas nākušas tikai ar gadiem un pieredzi, vērojot, kā dažādu šķirņu peonijas uzvedas. Peonijas ir mīlestības, laimes un labklājības simbols, un arī “Tūkstoš peoniju dārza” izveide Tomes pagastā, Ogres novadā sākusies romantiski – 2014. gadā saimnieks Juris iepazīšanās gadadienā uzdāvinājis Ivetai šķirnes “My Love” pirmo stādu. Tūkstoš peoniju dārzā desmit gados iestādītas un saimnieku izlolotas vairāk nekā 1000 peonijas.