Ufo dodas nezināmajā: pirmais testa brauciens ar Subaru Uncharted
Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ar šo Raiņa filozofisko sentenci droši varam sākt stāstu par automobili, kas vienlaikus saglabā Subaru raksturīgākās vērtības un apliecina zīmola gatavību pielāgoties laikam, kurā arvien lielāku lomu spēlē elektriskā piedziņa.
Iepazīstieties – Subaru Uncharted!
Dažkārt jaunas un nezināmas lietas vislabāk iepazīt kopā ar cilvēkiem, kuru domāšanu neierobežo aizspriedumi. Tāpēc šajā pirmajā tikšanās reizē ar Subaru jaunāko elektroauto pie stūres sēdās radio personība Kaspars Upaciers jeb Ufo.
Plašākai publikai viņš pazīstams kā viens no Radio SWH ilggadējiem balsīm. Savā karjerā Ufo bijis gan radio vadītājs, gan uzņēmies dažādus izaicinājumus ārpus mediju vides, tostarp darbojies politikā. Šobrīd viņš atgriezies pie klausītāju iemīļotā rīta raidījuma “Bē Bē Brokastis”, kur atkal strādā kopā ar ilggadējo kolēģi Andri Freidenfeldu. Turklāt šogad Ufo ir arī konkursa “Latvijas e-Auto” žūrijas dalībnieks, tāpēc interese par jaunākajiem elektroauto modeļiem ir pavisam likumsakarīga.
Mazāks par Solterra, bet sportiskāks
Subaru Uncharted ir jaunākais papildinājums zīmola elektroauto saimē, un vienlaikus arī viens no interesantākajiem modeļiem pēdējo gadu laikā. Salīdzinot ar Latvijā jau pazīstamo Solterra, jaunais modelis ir kompaktāks, taču vienlaikus dinamiskāks un sportiskāks.
Jaudīgākajā versijā Uncharted attīsta 343 zirgspēkus, ir aprīkots ar visu riteņu piedziņu un līdz 100 km/h spēj paātrināties piecās sekundēs. Neoficiāli gan tiek mēļots, ka reālajā dzīvē tas šo disciplīnu paveic pat nedaudz ātrāk.
Tie ir skaitļi, kas vēl pirms dažiem gadiem vairāk asociējās ar sporta automobiļiem, nevis ģimenes krosoveriem.
Subaru bez pilnpiedziņas?
Viens no interesantākajiem jaunumiem ir tas, ka Subaru līdzās savam tradicionālajam pilnpiedziņas konceptam šoreiz īpašu uzmanību pievērsis arī priekšpiedziņas versijām.
Uncharted būs pieejams ne tikai ar visu riteņu piedziņu, bet arī priekšpiedziņas versijās ar 167 vai 227 zirgspēku jaudu. Šāds risinājums ļauj samazināt cenu un vienlaikus palielināt nobraukumu ar vienu uzlādi.
Priekšpiedziņas versijas cena sākas no 35 900 eiro, savukārt pilnpiedziņas modelis būs aptuveni par 10 000 eiro dārgāks.
Tomēr pat versijas ar piedziņu tikai vienai asij nav gluži pilsētas hečbeki. Pateicoties 211 mm klīrensam, arī tās spēs pārvarēt daudz vairāk nekā vairums konkurentu.
Toyota radinieks ar Subaru raksturu
Nav noslēpums, ka Uncharted tapis ciešā sadarbībā ar Toyota. Tehniski tas ir ļoti tuvs jaunajam Toyota C-HR EV modelim, un abi izmanto Toyota e-TNGA platformu. Tomēr Subaru nav aprobežojies ar logotipa nomaiņu. Inženieri pielāgojuši piekares regulējumus un vadāmību tā, lai automobilis saglabātu zīmolam raksturīgo braukšanas sajūtu.
Ja Toyota šajā segmentā vairāk orientējas uz komfortablu ikdienas pārvietošanos, tad Subaru centies radīt automobili cilvēkiem, kuriem joprojām patīk braukt.
Citiem vārdiem sakot – šis ir vairāk “driver’s car” nekā vienkāršs pārvietošanās līdzeklis.
Cik tālu var aizbraukt?
Protams, jautājums, kuru elektroauto kontekstā dzirdam visbiežāk, ir pavisam vienkāršs – cik tālu tas brauc?
Atkarībā no izvēlētās versijas Uncharted būs pieejams ar 57,7 vai 77 kWh akumulatoru. Pēc WLTP datiem nobraukums ar vienu uzlādi sasniedz no 450 līdz pat 590 kilometriem. Savukārt ātrās uzlādes iespējas paredz līdz 150 kW jaudu, kas ļauj akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem uzlādēt aptuveni 28–30 minūtēs.
Praktiski tas nozīmē vienu kafijas pauzi vai nesteidzīgu iepirkšanos pārtikas veikalā.
Vai STI gars joprojām dzīvo?
Lai gan Uncharted ir pilnībā elektrisks automobilis, neizbēgami rodas jautājums – vai tajā vēl ir saglabājies tas Subaru raksturs, kuru gadiem ilgi iemiesoja WRX STI modeļi? Protams, skaņas ir mainījušās. Boksermotora rūkoņu un turbīnas svilpšanu aizstāj vēja šalkas un riepu troksnis.
Taču sajūtu līmenī Subaru DNS joprojām ir klātesošs. Zems smaguma centrs, precīza vadāmība, pilnpiedziņa un paātrinājums, kas liek smaidīt katru reizi, kad nospiežat akseleratora pedāli.
Tāpēc Uncharted nav tikai vēl viens elektroauto. Tas ir mēģinājums atbildēt uz jautājumu, kā izskatītos Subaru sportiskais gars elektrifikācijas laikmetā. Un atbilde ir daudz interesantāka, nekā sākumā varētu šķist. Neticat? Pamēģiniet paši.