Latvijas izlases basketbolists Artūrs Strautiņš izmanto iespēju nepagarināt līgumu ar esošo klubu
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš karjeru neturpinās Itālijas A sērijas klubā Tortonas "Derthona", pirmdien pavēstīja komanda.
Klubā Strautiņš spēlēja trīs sezonas. ""Derthona" paziņo, ka Strautiņš ir izmantojis iespēju nepagarināt līgumu uz nākamo sezonu," ziņo klubs. Latvijas uzbrucējs trīs sezonās "Derthona" komandā aizvadīja 96 oficiālās spēles Itālijas čempionātā un Itālijas kausa izcīņā, tajās gūstot 892 punktus.
Šosezon 22 Itālijas čempionāta spēlēs uzbrucējs vidēji mačā sakrāja 10,8 punktus, 3,5 atlēkušās bumbas un 0,9 rezultatīvas piespēles, bet piecās "play-off" cīņās - 10,6 punktus, 4,4 atlēkušās bumbas un 0,2 rezultatīvas piespēles.
"Derthona" aizvadītajā sezonā pamatturnīrā ieņēma piekto vietu, ciešot zaudējumu "play-off" spēļu ceturtdaļfinālā, kur sērijā ar 2-3 piekāpās Venēcijas "Umana Reyer" vienībai. Pirms Tortonas komandas Latvijas basketbolists divas sezonas pārstāvēja citu Itālijas klubu Redžo Emīlijas "UnaHotels".
Pirms tam Latvijas basketbolists pārstāvēja citu A sērijas komandu Varēzes "Openjobmetis", bet pirms pievienošanās Varēzes komandai spēlēja Triestes "Allianz" rindās un Itālijas otrās līgas klubā Udīnes "Apu Old Wild West".
Jūrmalā dzimušais Strautiņš savulaik LMT "Basketbola akadēmijas" vienības rindās kļuva par otru visu laiku jaunāko dalībnieku LBL pirmajā divīzijā, debitējot līgā 14 gadu 11 mēnešu un 27 dienu vecumā.