Pasaules kausā futbolā Brazīlija spēkosies ar Maroku
Šodien Pasaules kausa finālturnīrā futbolā norisināsies četri mači, tajā skaitā laukumā tiekoties pieckārtējai čempionei Brazīlijai un iepriekšējo meistarsacīkšu pusfinālistei Marokai.
Brazīlija un Maroka C grupas spēli Ņujorkā sāks svētdienā plkst. 1 pēc Latvijas laika. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Vēl šajā spēļu dienā plkst. 22 Sanfrancisko B grupā tiksies Katara un Šveice, plkst. 4 Bostonā C grupā būs Skotijas un Haiti mačs, bet plkst. 7 Vankūverā D grupā spēlēs Austrālija un Turcija.
Dienas centrālās spēles dalībnieces ir arī FIFA ranga kaimiņienes, Brazīlijai ieņemot sesto vietu, bet Marokai - septīto. Abas Pasaules kausa finālturnīrā tikās arī 1998. gada čempionāta apakšgrupā, un toreiz ar 3:0 uzvarēja Brazīlija.
C grupā, kas tiek uzskatīta par vienu no ciešākajām spēku samēru ziņā, spēlēs arī Skotija, kas finālturnīrā atgriezusies pēc 28 gadu pārtraukuma, kā arī debitante Haiti. Arī Skotija 1998. gada meistarsacīkstēs bija vienā grupā ar Maroku un Brazīliju.
B un D apakšgrupās pirmās spēles notika jau piektdien. B grupā viena no turnīra saimniecēm Kanāda spēlēja neizšķirti 1:1 ar Bosniju un Hercegovinu, bet D grupā cita meistarsacīkšu rīkotāja ASV ar 4:1 uzveica Paragvaju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.