Deputāte Simanovska pērn deklarējusi ienākumus teju 68 000 eiro apmērā
Saeimas deputāte Jana Simanovska (P) pērn deklarējusi ienākumus kopumā 67 977 eiro apmērā, liecina viņas valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Lielāko ienākumu daļu veidojusi alga Saeimā - 66 221 eiro, bet vēl 1456 eiro deputāte saņēmusi algā no Vidzemes Augstskolas un 300 eiro pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).
Deklarācijā Simanovska norādījusi arī 15 220 eiro bezskaidrās naudas uzkrājumus AS "Swedbank" kontā. Viņas īpašumā pērn bija 2021. gada izlaiduma automašīna "VW ID.3 Pro 150 KW", savukārt zeme un ēkas Jūrmalā bija lietošanā.
Papildus darbam Saeimā Simanovska pērn bija zinātniskā asistente Vidzemes Augstskolā, valdes locekle partijā "Progresīvie", kā arī amatpersona biedrībā "Latvijas Vecāku forums" un nodibinājumā "Brīvības un solidaritātes fonds".
Simanovskai pagājušā gada beigās nebija uzkrājumu privātajos pensiju fondos, kā arī dzīvības apdrošināšanas.