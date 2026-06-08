Latvijas U-19 futbolisti uzvar Igauniju, bet Baltijas kausā paliek otrie
Latvijas U-19 vīriešu futbola izlase pirmdien Rīgā Baltijas kausa otrajā mačā izcīnīja uzvaru, taču turnīra kopvērtējumā ierindojās otrajā pozīcijā, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas futbolisti ar 3:2 (0:1) pārspēja Igauniju.
Latvijas izlase nonāca iedzinējos pirmā puslaika kompensācijas laikā, kad vārtsargs ils Balagušs tika pārspēts ar brīvsitienu no pašas soda laukuma robežas.
Savukārt otrā puslaika ievadā 11 metru soda sitienu nopelnīja Kristaps Rekmanis, bet iegūto iespēju izmantoja Olivers Dzenītis, panākot neizšķirtu.
Mača turpinājumā latvieši izvirzījās vadībā 82. minūtē, pēc Rekmaņa centrējuma ar galvu bumbu pretinieku vārtos raidot Rojam Bušam, bet 89. minūtē nepieciešamo divu vārtu pārsvaru panāca Dzenītis, kurš ar galvu izcēlās pēc Fēliksa Sproģa izpildītā soda sitiena.
Iegūto pārsvaru Latvijas futbolistiem gan neizdevās nosargāt, jo kompensācijas laika trešajā minūtē igauņi vēlreiz realizēja brīvsitienu no soda laukuma robežas.
Pirms tam turnīrā ceturtdien Latvija ar 0:1 piekāpās Lietuvai, bet sestdien Igaunija pārspēja Lietuvu ar 3:1. Kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja Igaunija, bet Latvija ierindojās otrajā pozīcijā.
Latvijas izlasē galvenā trenera Viktora Dobrecova vadībā ir pulcēti spēlētāji no desmit pašmāju, kā arī Itālijas, Islandes, Vācijas, Anglijas un Spānijas klubiem.
Maijā Sanmarīno Latvijas izlasei 2027. gada Eiropas U-19 čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā - B līgā - tika piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:3 par atteikšanos spēlēt pret Baltkrieviju, bet divas cīņās Latvijas futbolisti aizvadīja neizšķirti - 1:1 ar Slovākiju un 0:0 ar Sanmarīno.
Grupā Latvija ar diviem punktiem ieņēma trešo vietu.
Izlases Baltijas kausa sastāvā ir iekļauti 13 no kvalifikācijas turnīra futbolistiem.
Pērn Baltijas kausa izcīņa U-19 izlasēm notika Igaunijā. Latvijas jaunieši ar 1:2 zaudēja Lietuvai un ar 2:0 uzvarēja Igauniju uzvarot turnīrā un aizstāvot iepriekš izcīnīto uzvarētāju titulu.
Pirmo vietu Latvijas U-19 komandas ir izcīnījušas piecos no pēdējiem sešiem gadiem, kā arī desmit reizes sacensību vēsturē.
Dobrecovam izlasē palīdz treneri Vladislavs Pavļučenko un Dmitrijs Bogdanovs, kā arī vārtsargu treneris Dmitrijs Grigorjevs.
Latvijas U-19 izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Balagušs ("Palermo", Itālija), Rendijs Mihelsons ("Genoa", Itālija);
aizsargi - Ardis Ābeļkalns ("Skanstes SK"), Patriks Toms Brūns ("JFK Ventspils"), Alekss Kotļevs ("Breidablik", Islande), Savēlijs Boroviks (RFS), Jegors Čugunovs ("Super Nova"), Rojs Bušs ("Valmiera");
pussargi - Salvijs Cipruss ("Smiltene"/BJSS), Ansis Vītiņš, Kristaps Rekmanis (abi - "Super Nova"), Lauris Lākutis ("Liepāja"), Felikss Sproģis (Rostokas "Hansa", Vācija), Markuss Gomins (Londonas "Fulham", Anglija), Olivers Dzenītis ("Metta"), Artjoms Butriks ("Sevilla", Spānija), Markuss Eduards Blaubergs ("Riga");
uzbrucēji - Emīls Kristers Šmaukstelis ("Jelgava"), Jegors Olijars ("Atalanta", Itālija), Deniss Nazarovs ("Riga").