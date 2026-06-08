“Kas tieši jums ir atņemts?” Kulinārijas blogeris Pipars aizstāv Felipi Gabrielu pēc kritikas par viņam piešķirto pilsonību
Kulinārijas blogeris un satura veidotājs Rojs Puķe, plašāk pazīstams kā Pipars, sociālajos tīklos nācis klajā ar emocionālu ierakstu, aizstāvot Brazīlijā dzimušo Felipi Gabrielu dus Santusu-Šavieru, pret kuru pēdējās dienās vērsts naidīgu komentāru vilnis pēc Latvijas pilsonības piešķiršanas.
Pipars norāda, ka Felipe Gabriels ir Latvijā dzīvojošs brazīlietis, satura veidotājs, multimākslinieks un futbolists, kurš Latvijā dzīvo jau vairāk nekā desmit gadus. Viņš ir apguvis latviešu valodu, iesaistījies sabiedriskajā un kultūras dzīvē, strādā, maksā nodokļus un Latviju izvēlējies par savām mājām.
Puķe savā paziņojumā norāda, ka ar Felipi ir pazīstams jau kādu laiku — abi esot satikušies dažādos pasākumos, runājuši un komunicējuši pietiekami, lai viņš par Felipi varētu izteikties personīgi. “Viņš ir sirsnīgs, pieklājīgs, atvērts un pozitīvs cilvēks. Viņš ir cilvēks, kurš cenšas, strādā, mācās un dod savu pienesumu sabiedrībai. Tieši tādi cilvēki mums ir vajadzīgi,” raksta Puķe.
Viņš atzīst, ka viņam ir grūti saprast naida vilni, kas vērsts pret Felipi, uzsverot, ka stāsts neesot tikai par pilsonību, bet par attieksmi pret cilvēku, kurš Latvijā ir integrējies un savu nākotni saista ar šo valsti.
Puķe savā ierakstā vēršas arī pie tiem, kuri kritizē Felipes pilsonības piešķiršanu, jautājot, kas tieši viņiem ar to ir atņemts. “Vai jums palika mazāka dzīves telpa? Vai samazinājās alga? Vai Felipe paņēma daļu no jūsu brokastīm? Vai jūsu ģimenei tagad ir sliktāk? Nē. Tad kāpēc tik daudz dusmu?” vaicā Puķe.
Viņaprāt, sabiedrībā pārāk bieži cilvēki tiek vērtēti pēc izcelsmes, ādas krāsas vai uzvārda, nevis pēc darbiem. Puķe uzsver, ka rasisms un naids nedrīkst kļūt par normu Latvijā.
“Mēs nedrīkstam pieļaut, ka rasisms un naids kļūst Latvijā par normu. Mēs nedrīkstam pieņemt, ka cilvēks tiek pazemots tikai tāpēc, ka ir piedzimis citā pasaules malā vai izskatās citādi,” norāda Puķe.
Viņš uzskata, ka Felipe nav izdarījis neko nosodāmu — tieši pretēji, viņš esot cienījis Latviju, apguvis valodu, strādājis un devis pienesumu sabiedrībai.
Ieraksta noslēgumā Puķe aicina sabiedrību mazāk enerģijas tērēt dusmām un vairāk — labiem darbiem, sarunām un savstarpējai sapratnei. “Mazāk naida. Mazāk skaudības. Mazāk dusmu. Vairāk cilvēcības. Vairāk labu darbu. Vairāk sarunu. Vairāk sapratnes,” raksta Puķe.
Viņš piebilst, ka Latvija būtu labāka valsts, ja kaut daļa enerģijas, kas šobrīd tiek veltīta naidam, tiktu ieguldīta labos darbos. “Nevis viņi. Nevis mēs. Bet visi kopā. Un tieši tādu Latviju es vēlos redzēt,” noslēdz Puķe.