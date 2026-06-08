Latvija un Lielbritānija vienojas par “zaļo koridoru” notiesāto nodošanai
Šodien Lielbritānijas Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Džeika Ričardsa vizītes laikā parakstīts saprašanās memorands starp Latviju un Lielbritāniju par sadarbību tieslietu jomā, tai skaitā paredzot uzlabot notiesāto personu nodošanu soda izciešanai savā valstī, informēja Tieslietu ministrijā (TM).
Viens no būtiskākajiem sadarbības virzieniem būs abu valstu sadarbības uzlabošana notiesāto personu nodošanā soda izciešanai savā valstī atbilstoši starptautiskajiem nosacījumiem. TM informācija liecina, ka Lielbritānijas cietumos pašlaik ir aptuveni 130 Latvijas valstspiederīgie, bet pēdējo gadu pieredze liecina, ka personu nodošanas process bieži ir sarežģīts un laikietilpīgs.
Lai uzlabotu sadarbību šajā jomā, memorandā paredzēts ieviest tā dēvēto "zaļo koridoru", nosakot skaidrus termiņus lēmumu pieņemšanai un nodošanas procesa organizēšanai. Puses apņemas lēmumu par personas pārņemšanu vai atteikumu pieņemt 90 dienu laikā, savukārt pēc vienošanās panākšanas notiesāto personu nodošanu organizēt 60 dienu laikā.
TM ieskatā, vienošanās stiprinās sadarbību krimināltiesību un civiltiesību jomā, vienlaikus pievēršot uzmanību notiesāto personu tiesībām un cilvēka cienīgai attieksmei soda izpildes procesā.
Ričardss atzīmējis, ka memorands stiprina praktiskās saites starp abu valstu tieslietu sistēmām, paredzot ciešāku sadarbību ieslodzīto pārvietošanas, cilvēktiesību aizsardzības, kā arī pārrobežu civillietu un ģimenes tiesību jomās. Viņš arī uzsver, ka vienošanās atspoguļo abu valstu apņemšanos atbalstīt Ukrainu tās brīvības un suverenitātes aizstāvībā.
Abas valstis arī vienojušās stiprināt sadarbību savstarpējās tiesiskās palīdzības sniegšanā krimināltiesību un civiltiesību jautājumos, tai skaitā pārrobežu ģimenes lietās un bērnu tiesību aizsardzībā, kā arī pilnveidot atbalstu noziegumos cietušajiem, informē TM. Abas valstis arī plāno turpināt koordinēt atbalstu Ukrainas tieslietu sistēmas reformām un atjaunošanai, kā arī iestāties par Krievijas saukšanu pie atbildības par agresijas noziegumiem Ukrainā.