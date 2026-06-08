Latvijas futbola izlasi turpina vajāt savainojumi, izkrīt vēl trīs būtiski spēlētāji
Latvijas vīriešu futbola izlases treniņnometni pirmdien atstāja trīs spēlētāji, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Tiek ziņots, ka veselības stāvokļa dēļ valstsvienības treniņus atstājuši Eduards Dašķevičs un Dmitrijs Zelenkovs, bet Denisam Meļņikam ir ieplānota operācija.
Kā zināms veselības problēmu dēļ Latvijas izlasei jūnijā nevar palīdzēt Jānis Ikaunieks, Renārs Varslavāns, Roberts Uldriķis, Kristers Tobers un Vladislavs Gutkovskis.
Rīt Baltijas kausā Latvijas valstsvienība Rīgā spēlēs ar Fēru salu izlasi. Mačs par trešo vietu "LNK Sporta parkā" sāksies plkst. 18.
Sestdien latvieši pēc neizšķirta 1:1 pamatlaikā ar 4:5 pēcspēles sitienu sērijā viesos zaudēja Lietuvas valstsvienībai, bet Fēru salas Pērnavā ar 0:1 piekāpās Igaunijai.
Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.