Latvijas futbola izlasi turpina vajāt savainojumi, izkrīt vēl trīs būtiski spēlētāji
Foto: Action Images via Reuters
Paolo Nikolato rīcībā nebūs divu pēdējā laikā ļoti būtisku spēlētāju vidējā līnijā Dmitrija Zelenkova (#15) un Eduarda Dašķeviča (#7).
Futbols

Latvijas futbola izlasi turpina vajāt savainojumi, izkrīt vēl trīs būtiski spēlētāji

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas vīriešu futbola izlases treniņnometni pirmdien atstāja trīs spēlētāji, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Latvijas futbola izlasi turpina vajāt savainojumi,...

Tiek ziņots, ka veselības stāvokļa dēļ valstsvienības treniņus atstājuši Eduards Dašķevičs un Dmitrijs Zelenkovs, bet Denisam Meļņikam ir ieplānota operācija.

Kā zināms veselības problēmu dēļ Latvijas izlasei jūnijā nevar palīdzēt Jānis Ikaunieks, Renārs Varslavāns, Roberts Uldriķis, Kristers Tobers un Vladislavs Gutkovskis. 

Rīt Baltijas kausā Latvijas valstsvienība Rīgā spēlēs ar Fēru salu izlasi. Mačs par trešo vietu "LNK Sporta parkā" sāksies plkst. 18.

Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.

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