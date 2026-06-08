Pēc gadiem kara ēnā Ukraina tuvojas dalībai Eiropas Savienībā: sarunas sāksies jau nākamnedēļ
Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās komisāre Marta Kosa apstiprinājusi, ka Eiropas Savienība 15. jūnijā oficiāli sāks pievienošanās sarunas ar Ukrainu.
Kosa par to paziņoja sarunā ar žurnālistiem Kijivā.
Saskaņā ar komisāres teikto 15. jūnijā plānota starpvaldību konference ar Ukrainu, lai oficiāli sāktu sarunas par pirmo ES tiesību aktu grupu, kas pazīstama kā "Pamatprincipi". Šī grupa aptver jautājumus, kas saistīti ar tiesu sistēmu, iestādēm, publiskā iepirkuma sistēmām, finanšu kontroli un statistiku.
"Tiesiskums ir viens no svarīgākajiem soļiem. Ar to viss sākas un ar to viss beidzas. To apstiprinot, kandidātvalsts saņem apliecinājumu, ka virzība uz ES ir nopietna," paskaidroja Kosa.
Komisāre arī norādīja, ka, tiklīdz sarunu grupa ir atvērta un kandidātvalsts ir īstenojusi nepieciešamās reformas, Eiropas Komisija sagatavo starpposma novērtējuma ziņojumu. Pamatojoties uz šo ziņojumu, ES dalībvalstis lemj, vai sarunas šajā grupā var uzskatīt par pabeigtām.
Ukraina iesniedza pieteikumu dalībai ES dažas dienas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gadā. Drīz pēc tam pieteikumu iesniedza arī Moldova, un abu valstu iestāšanās tiek uzskatīta par vienotu procesu.