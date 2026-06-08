Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Rinoldu Ožalu.
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Šodien 20:17
No medicīnas iestādes Pārdaugavā izgājis un pazudis seniors
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1950. gadā dzimušo Rinoldu Ožalu. Vīrietis šī gada 8. jūnijā pulksten 14.13 izgāja no medicīnas iestādes Pilsoņu ielā 13. Iespējams, atrodas Āgenskalna rajonā vai pārvietojas ar sabiedrisko transportu Rīgas centrā.
Pazīmes: augums 165 cm, īsi sirmi mati, normālas miesas būves, iet saliecies gandrīz 90 grādu leņķī.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Rinoldu Ožalu.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Rinoldu Ožalu.