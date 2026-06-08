Rodionam Kurucam sezona beigusies, Artūrs Žagars ar "Fenerbahce" sasniedz Turcijas finālu
Svētdien, 7. jūnijā, Latvijas basketbolisti aizvadīja spēles Eiropas līgu izslēgšanas cīņās.
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien Spānijas basketbola līgas (ACB) ceturtdaļfināla trešajā mačā izcēlās ar 11 punktiem un desmit bumbām zem groziem, neglābjot Vitorijas "Baskonia" no zaudējuma un neiekļūšanas pusfinālā. "Baskonia" mājās ar 88:96 (24:23, 14:18, 25:30, 25:25) piekāpās Badalonas "Joventut", kas sērijā līdz divām uzvarām guva panākumu ar 2-1.
Kurucs spēlēja 33 minūtes un 32 sekundes un realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī desmit atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju nulle un efektivitātes koeficientu 18.
Vitorijas komandā rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Kobi Simonss, kamēr Timotē Luvavu-Kabaro iekrāja 15 punktus. Viesu uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Rikijs Rubio. Līdz ar zaudējumu Kurucam sezona ir noslēgusies.
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars kopā ar Stambulas "Fenerbahce" svētdien nodrošināja vietu Turcijas superlīgas finālā. Pusfināla sērijas ceturtajā mačā "Fenerbahce" viesos ar 102:93 (25:24, 19:25, 19:18, 24:20, 15:6) apspēlēja Rolandu Šmitu un Stambulas "Anadolu Efes", sērijā līdz trīs uzvarām gūstot panākumu ar 3-1.
Uzvarētāju rindās Žagars laukumā pavadītajās septiņās minūtēs un 18 sekundēs raidīja grozā vienu no trijiem tālmetieniem un guva trīs punktus. Viņš arī izcēlās statistikā ar vienu piezīmi un vienu izprovocētu sodu, iekrājot +/- rādītāju -13 un efektivitātes koeficientu nulle.
Tikmēr starp mājiniekiem Šmits spēlēja 11 minūtes un 41 sekundi un, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem, tika pie diviem punktiem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, divas kļūdas un divas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu trīs.
FİNALDEYİZ! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 7, 2026
Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏
Normal Süre Sonucu | Anadolu Efes 🆚
Fenerbahçe Beko: 93-102
Skor dağılımımız: Baldwin 32, Melli 16, Horton-Tucker 15, Hall 13, Birch 7, Biberovic 7, Onuralp 7, Zagars 3, Metecan 2. #YellowLegacy pic.twitter.com/i4exiphXTs
"Fenerbahce" rindās rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Veids Boldvins, kamēr laukuma saimniekus no zaudējuma neglāba Džordans Loids, kurš guva 16 punktus. Finālā "Fenerbahce" spēkosies ar Stambulas "Besiktas" un Stambulas "Bahcesehir Koleji" dueļa uzvarētājiem.