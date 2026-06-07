Latvijas volejbolistes Eiropas līgā piedzīvo otro zaudējumu
Latvijas sieviešu volejbola izlase svētdien Rīgā Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgas otrajā mačā ar 0-3 (21:25, 22:25, 23:25) piekāpās Izraēlas valstsvienībai.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 21 punktu bija Marta Kamēlija Levinska, kura četras reizes izcēlās arī blokā, bet vēl septiņus un sešus punktus pievienoja attiecīgi Megija Dambrehte un Paula Nikola Nečiporuka.
Izraēlas panākumu ar 22 punktiem sekmēja Valērija Gamanoviča.
Latvijas volejbolistes piektdien nenosargāja vadību ar 2-0 un piecos setos ar 2-3 atzina Rumānijas pārākumu
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu volejbola izlase ar ar rezultātu 3-0 (25:12, 25:21, 25:13) apspēlēja Kosovu.
Pēc sacensību pārstrukturizācijas Eiropas līga ir arī daļa no kvalifikācijas uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru. Katrai no komandām kopā paredzēti trīs sabraukumi, pēc kuriem četras spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā.
Abas Latvijas izlases šogad cīnīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas izlases kandidātes:
Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija), Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Irbe Lazda (Trento "Itas Trentino", Itālija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija).